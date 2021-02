Angela da Mondello contro Lele Mora: "Mi ha ingannata"

Angela Chianello, conosciuta con il nome Angela da Mondello, è diventata “famosa” dopo un’intervista in cui ripeteva il motto “Non ce n’è coviddi”. Dopo l’intervista il web si era schierato contro di lei ed insulti e polemiche contro la donna erano ormai all’ordine del giorno. Poco dopo però, la donna ha fatto conoscere la sua storia attraverso interviste e social ed è entrata nel cuore di molti che hanno deciso di darle sostegno. C’è da sottolineare che la signora ha capito l’errore fatto e si è giustificata durante una nuova intervista con la conduttrice Barbara D’Urso.

Per Angela da Mondello si sono poi aperte le porte di alcuni salotti televisivi ed il suo volto ha girato l’Italia in poco tempo. La sua fama è aumentata a tal punto che la donna ha girato un video e registrato una canzone con la frase che l’ha resa famosa. Successivamente sarebbe arrivata una proposta da parte di Lele Mora in cui le veniva offerto un contratto.

La donna, durante un’intervista a Gossipetv.it ha affermato: “Non sapevo nulla del mondo della tv, ma il nome di Lele Mora è molto noto e così mi sono fidata“. Ha anche aggiunto: “Diceva che avrei fatto diversi lavori, tra cui uno spot prodotti di sanificazione. Poi ho scoperto che mi stava solo prendendo in giro. Mi ha ingannata, mi ha usata“.

Durante l’intervista, la signora si è sfogata con queste parole: “Io volevo solo lavorare in modo onesto, ho sempre fatto la casalinga”. Però, secondo l’accordo di rappresentanza firmato dalla donna, la sua immagine sarebbe stata gestita da un’agenzia che non avrebbe nulla a che fare con Lele Mora.

Il giorno della firma del contratto, Lele Mora parlò di Angela coni i suoi fan e disse: “Credo che lei abbia sofferto tanto, un minuto di visibilità va dato a tutti, anche a Angela che ha sofferto tanto nella vita. Se ha un po’ di pubblicità se lo merita e basta. Se è vero che sono il suo agente? No, io non sono l’agente di Angela da Mondello, sono altre persone (…)”.

In questi giorni la vita della donna non sembra essere molto tranquilla, durante la stessa intervista ha infatti detto che la salute di suo marito è molto compromessa. L’uomo avrebbe avuto un infarto e sarebbe stato ricoverato per 8 giorni.