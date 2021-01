Andrea Roncato contro Stefania Orlando: "Quando avevo bisogno per la droga, lei mi abbandonò"

Da quando Andrea Roncato è andato a “Live – Non è la D’Urso” per parlare della sua ex moglie Stefania Orlando, in rete è scoppiato un vero e proprio putiferio. Ai fan della gieffina non sono piaciute affatto le parole dell’attore, che sostanzialmente ha accusato la Orlando di parlare sempre di lui nonostante siano passati ormai vent’anni dal loro matrimonio (durato peraltro appena due anni).

In realtà la bionda conduttrice al Grande Fratello Vip 5 ha solo risposto alle domande di Alfonso Signorini, e infatti è rimasta molto male quando quest’ultimo le ha fatto vedere il video di “Live” con il Roncato che la accusava sostanzialmente di sfruttare il suo nome per far sì che si parlasse di lei. Non solo, perché l’uomo ha anche rivelato che Stefania lo avrebbe lasciato per un altro.

Andrea Roncato si scaglia nuovamente contro Stefania Orlando

Quando Alfonso Signorini glielo ha chiesto, la Orlando ha spiegato che in realtà erano in crisi da tempo ed erano diventati come fratello e sorella, padre e figlia; era stata lei a prendere la decisione di chiudere, ma per questo motivo, non perché effettivamente aveva conosciuto un’altra persona. Tant’è che negli anni successivi gli ex coniugi sono stati molto amici e hanno continuato a frequentarsi con i rispettivi compagni.

Poi è cambiato qualcosa: se Stefania ipotizza che sia stata la gelosia dell’attuale moglie di Roncato ad allontanarli, quest’ultimo si è mostrato indignato da questa accusa e ha dimostrato di provare lui stesso molto rancore per la Orlando. E poco fa, su Instagram, si è nuovamente scagliato contro di lei rispondendo ad un fan, che lo accusava di aver fatto una pessima figura dalla d’Urso.

Roncato ha replicato che se parlasse, dicendo tutta la verità, “sarebbero cavoli”. Ha inoltre dichiarato: “Quando avevo bisogno per la droga se ne andò e grazie a Dio ce la feci da solo con la mia volontà”, ha concluso l’attore, palesemente irritato. Roncato, infatti, circa vent’anni fa aveva avuto problemi con le sostanze stupefacenti; non ne ha mai fatto mistero, parlandone più volte dopo essere uscito dal periodo buio. È la prima volta, però, che accusa l’ex moglie di non averlo aiutato. Come la prenderà lei?