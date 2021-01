Andrea Roncato ammette: "Ho sbagliato, faccio un passo indietro"

Giorni concitati per il famoso attore ed ex marito di Stefania Orlando, Andrea Roncato. In passato più volte l’uomo ha rifiutato di rilasciare interviste riguardanti il mondo del gossip, ma soprattutto informazioni incentrate sul suo matrimonio con Stefania Orlando. Da sempre una coppia molto restia a divulgare fatti di vita privata, da qualche giorno i due sono stati protagonisti di una serie di gossip che hanno gettato curiosità sul loro matrimonio passato.

Di recente infatti Roncato è stato ospite di Barbara D’Urso a “Live”, una scelta strana quella dell’attore di partecipare a un salotto del gossip, e lì pare che la D’Urso abbia fatto di tutto pur di estrapolare qualche curiosità, qualche critica, qualche particolarità del matrimonio con la Orlando.

L’intervista di Parpiglia e il pentimento di Roncato

Dopo le dichiarazioni dell’attore, che hanno scatenato una forte risonanza mediatica tra i fan, oggi Roncato ha deciso di volersi chiamare fuori dalla questione, pentendosi di aver consentito di farsi coinvolgere pienamente. L’ex marito della Orlando ha quindi deciso che è giunta l’ora di mettere un freno alla questione, contattando Gabriele Parpiglia, affinché potesse rilasciare un ultimo messaggio sull’argomento.

Stando a quanto riportato da Parpiglia nelle chicche di “Casa Chi“, pare che l’attore abbia spiegato la motivazione di questo eccessivo coinvolgimento. Parpiglia spiega infatti che Roncato abbia fatto tutto questo, ovvero quelle parole destinate alla Orlando e quella ospitata dalla D’Urso, in virtù dell’amicizia che lega Roncato alla presentatrice.

Oggi l’attore ha preferito però fare dietrofront, lanciando il seguente messaggio: “Per 22 anni mi sono preso tutte le colpe, quelle vere e quelle false. Non voglio più replicare. Maledetto me che mi sono lasciato convincere. […] Ho sbagliato, faccio un passo indietro“. Sembra dunque che sia giunto il momento di chiudere questa breve parentesi di gossip sul matrimonio tra l’attore e la presentatrice.