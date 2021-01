Andrea Roncato accusa Barbara D’Urso: "È stata lei a tirare in ballo Stefania"

Andrea Roncato, ospite di Barbara D’Urso a “Live – non è la D’Urso“ ha parlato della sua ex moglie e attuale concorrente del “Grande Fratello Vip”, Stefania Orlando. Le dichiarazioni di Roncato hanno portato degli strascichi incredibili, come la reazione della stessa Stefania informata dei fatti, le accuse degli utenti in rete e la stessa D’Urso che è stata tirata in ballo da Andrea.

Nel salotto di Barbara, l’attore ha ammesso che il suo matrimonio con la Orlando è terminato perché lei aveva un altro, aggiungendo poi sui social che quando lui aveva bisogno a causa della droga, lei non c’era. Durante l’ultima diretta del “Grande Fratello Vip”, Signorini ha mostrato tutto alla gieffina e Stefania ha avuto una forte reazione, minacciando addirittura di voler lasciare la casa e fermata solo dal provvidenziale intervento di Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta.

Anche Simone Gianlorenzi, marito della conduttrice, è intervenuto nella faccenda appoggiando Stefania e rimarcando le parole di sua moglie: da quando Roncato ha conosciuto l’attuale moglie, lo splendido rapporto che avevano è svanito. L’attore è stato accusato dagli utenti di Twitter, in particolare dai tantissimi fan della Orlando, la quale è molto amata.

Andrea è intervenuto, rispondendo e accusando la D’Urso, addossandole tutta la colpa. “Dalla D’Urso sono andato a parlare del mio lavoro. È la D’Urso che mi ha chiesto come è finita con Stefania. Non ero andato lì a parlare di questo, è la D’Urso che mi ha spiazzato domandandomelo. La storia l’ha tirata fuori lei mettendomi in imbarazzo“, queste le parole dell’attore.

Sicuramente accuse pesanti quelle che Andrea ha riservato a Barbara e chissà come reagirà la conduttrice. Nel mentre, l’ira dei fan è alta e l’umore di Stefania in casa non è certo migliorato nelle ultime ore. Lei che sulla sua vita privata è sempre stata molto riservata, si è vista spiattellare parte del suo passato pubblicamente.