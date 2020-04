Andrea Damante sulla De Lellis: "Senza di lei non ce l’avrei fatta"

Giulia De Lellis e Andrea Damante non si nascondono più. La coppia ritrovata, nonostante il difficile momento che l’Italia intera sta vivendo a causa del Coronavirus, ha comunque trovato il modo di far parlare di sé e ormai è sempre più al centro del gossip. Dopo diversi indizi sparsi e le prove definitive, Andrea è finalmente uscito allo scoperto e ha parlato di Giulia.

Un amore tormentato il loro, nato negli studi di “Uomini e Donne“, dove Damante era il tronista di turno e la De Lellis la sua corteggiatrice e poi scelta. Dopo una storia durata circa due anni, i due si erano detti addio, salvo poi riavvicinarsi per fare nuovamente un passo indietro. Il tradimento da parte di lui aleggiava nell’aria e a confermarlo è stata Giulia, che ha anche scritto e pubblicato un libro, dal titolo: “Le corna stanno bene su tutti. Ma io stavo meglio senza!”.

Si tratta di un testo che in breve ha macinato un successo record, piazzandosi nei primissimi posti della classifica dei libri più venduti e sbaragliando di fatto la concorrenza di scrittori affermati e di successo. In questi anni sia Giulia che Andrea hanno spopolato, rispettivamente come influencer e dj e nonostante la separazione, il loro amore non è mai finito.

E così Giulia e Andrea sono definitivamente tornati insieme, lei ha lasciato il motociclista Andrea Iannone per stare con Damante e adesso stanno trascorrendo la quarantena insieme, a casa di lei a Pomezia. A parlare è stato Andrea, il quale attraverso una diretta Instagram con il profilo Italian Sports Channel, ha chiaramente lasciato intendere che nonostante tutto e tutti, con Giulia è bastato guardarsi negli occhi per capire che la passione e l’amore nutriti, non erano mai tramontati.

Il dj ha parlato a ruota libera, per la prima volta dopo il riavvicinamento e ha affermato: “Sono con la mia ragazza, suo fratello, una sua amica, sua mamma. Fortunatamente, perché per 50 giorni da solo non ce l’avrei fatta. Sono in bellissima compagnia“. La frase “la mia ragazza” non ha lasciato più alcun dubbio. Insomma tutti i dissapori legati al passato sono spariti e la coppia più chiacchierata del momento è tornata ad essere unita e affiatata.