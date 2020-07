Andrea Damante in discoteca senza mascherina: il locale è costretto a chiudere

Andrea Damante ha conquistato la sua fama grazie al dating show “Uomini e Donne”, dove è stato uno dei tronisti della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Negli studi di Cinecittà conosce l’influencer Giulia De Lellis; i due, dopo una separazione molto chiacchierata sul web, sono recentemente tornati insieme.

Un’altra grande passione di Andrea Damante è quella di fare il dj. Oltre a fare numerose serate in vari locali, il veronese ha pubblicato alcuni singoli molto visualizzati su YouTube come “Forever”, “Think About” insieme a Malu Trevejo e Yung Miami e “Follow My Pamp”, in cui nel videoclip è presente anche Giulia De Lellis.

Andrea Damante criticato sul web

Nella giornata di ieri Andrea Damante, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una fotografia insieme ai suoi fan mentre si esibiva nel locale teramano Il Gattopardo, situato precisamente ad Alba Adriatica. Queste foto hanno immediatamente scatenato la rabbia degli utenti, poiché venivano mostrati assembramenti senza mascherina ed altre violazioni alle rigide norme anti-Covid.

Queste immagini sono state utilizzate immediatamente dalla Polizia come prova per chiudere momentaneamente il locale. Il sito “Abruzzo web” aggiunge altri particolari sulla vicenda: “Il questore di Teramo, Enrico De Simone, ha disposto la chiusura per cinque giorni del Gattopardo. Ma il verbale è stato inviato alla Regione, che ha emanato il protocollo di sicurezza per la riapertura delle discoteche, che potrà assegnare fino a 30 giorni di chiusura”.

Per il momento invece il DJ Andrea Damante sta mantenendo un rigoroso silenzio sulla vicenda, cancellando la foto sul suo profilo Instagram dopo le numerose critiche. Nei prossimi giorni, comunque, non va escluso l’arrivo delle dichiarazioni da parte del giovane.