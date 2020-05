Andrea Damante e Giulia De Lellis, la prima foto insieme dopo il ritorno di fiamma

Alla fine sembra che sia stato l’amore a regnare tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. In molti infatti conoscono la vicenda che rende protagonisti i due ragazzi, che tempo addietro si erano lasciati nel peggiore dei modi, tanto che la De Lellis aveva anche affermato: “Damante mi rivedrà l’anno del mai“.

Il motivo della rottura era stato prevalentemente il tradimento di Damante ai danni di Giulia. Ovviamente la cosa aveva destato non poco scalpore e la stessa ragazza si era sentita profondamente delusa, ma allo stesso tempo è stata in grado di reagire, tanto che a seguito di questa esperienza dolorosa ha avuto modo di esorcizzare il suo malessere scrivendo la sua storia all’interno di un libro, intitolato “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”.

Il libro in poco tempo ebbe un’esplosione mediatica, divenendo un vero e proprio best seller. In questo arco di tempo, però, c’è da dire che sia Damante che la De Lellis hanno in più riprese avuto modo di riavvicinarsi; gesti semplici, chiamate a volte anche scherzose, piccole frasi, il tutto faceva intendere ai molti fan dei due ragazzi che molto probabilmente ci sarebbe stata una fase 2 della loro storia.

A quanto pare è andata proprio così e i due hanno finalmente annunciato il loro ritorno di fiamma. Giulia ha avuto modo, nel frattempo, di avere altre love story più o meno serie, come quella nota avuta con Andrea Iannone, finita poi appena prima dell’inizio dello stato di emergenza da Coronavirus.

Dopo il periodo di lockdown infatti Andrea e Giulia hanno avuto modo di rivedersi e fare una passeggiata romantica presso il lago di Como, pubblicando la loro prima foto dopo il loro ritorno di fiamma. In poco tempo ovviamente la foto ha avuto un’esplosione di commenti da parte della moltitudine di fan. Andrea e Giulia hanno ora intenzione di trasferirsi a Milano, per vivere la loro storia rinnovata con tutte le buone intenzioni.