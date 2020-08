Andrea Damante e Giulia De Lellis, dietro la rottura spunta l’ombra della mamma del dj: il retroscena

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati ancora una volta. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” dopo un riavvicinamento inaspettato, hanno posto la parola fine alla loro storia dopo pochissimo tempo dal ritorno di fiamma. Giulia e Andrea, che si sono conosciuti, scelti ed innamorati nel talk show dei sentimenti, hanno dato vita ad una relazione tormentata.

Dopo l’uscita mano nella mano dagli studi Mediaset, sono stati insieme per qualche anno, salvo poi interrompere la relazione. Nel mentre Andrea ha continuato la sua carriera da dj e la De Lellis è stata la protagonista di un successo, che come in una recente intervista ha dichiarato Maria De Filippi, le è letteralmente scoppiato in mano.

E’ la seconda influencer italiana dopo Chiara Ferragni e i numeri che ottiene sono da capogiro. Durante il lockdown, i damellis, come vengono soprannominati dai loro numerosissimi fan, hanno annunciato il ritorno di fiamma salvo poi, fare un passo indietro poche settimane dopo. Il magazine “Vanity Fair” ha rivelato un retroscena dietro la rottura della coppia e tale retroscena porta il nome della mamma di Andrea.

Andando con ordine, la De Lellis qualche tempo fa ha pubblicato un libro dal titolo “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”. Si tratta di un diario nel quale Giulia racconta tutti i tradimenti e tutte le mancanze da parte di Andrea, motivi questi della prima rottura tra loro. Il libro ha avuto un successo inenarrabile, scalando le classifiche dei testi più venduti e superando scrittori affermati e di ingente fama.

Stando a quanto riportato dalla rivista, la mamma di Andrea non avrebbe perdonato a Giulia il libro pubblicato. Nello specifico la donna non ha gradito il modo in cui la De Lellis ha dipinto il figlio. La mamma di Damante avrebbe dunque influenzato la crisi tra Andrea e l’influencer, portando il figlio a prendere la drastica decisione.

Dalle pagine del magazine, si legge: “Una crisi provocata dall’ingerenza della suocera. Quella tra Andrea Damante e Giulia De Lellis non sarebbe una tra le tante e ordinarie parentesi d’ombra di una relazione altalenante, ma uno stallo provocato dall’impossibilità di compiacere le famiglie di origine. Giulia De Lellis, infatti, non avrebbe saputo farsi perdonare la pubblicazione di un libro-diario, sulle corna e i tradimenti e le mancanze di Andrea Damante. E tanto avrebbe fatto la suocera che il figlio dj, avrebbe deciso di troncare il rapporto con la fidanzata“.