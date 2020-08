Maria De Filippi parla di Giulia De Lellis, Arisa e Ultimo

Era solo una settimana fa quando la famosa talent scout Maria De Filippi, regina della Mediaset, aveva rilasciato una corposa intervista al famoso settimanale “Gente“. Oggi si parla della seconda parte delle dichiarazioni di Maria. Si parlava dei tanti talenti lanciati dalla presentatrice. L’intervistatore ha posto la famosa domanda su chi fosse quel talento che le ha conquistato il cuore più di tutti.

Una domanda molto delicata alla quale Queen Mary preferisce non rispondere, affermando: “L’unica domanda a cui non posso rispondere, si scatenerebbe l’inferno“. La conduttrice di “Uomini e Donne”, però, ha voluto soffermarsi su un nome in particolare, forse perché è uno dei personaggi più giovani, che conosce anche molto bene.

Si parla infatti di Giulia De Lellis. La ragazza oggi è diventata una famosa influencer; un successo inaspettato, che ha trovato impreparata la stessa Giulia, tanto che la De Filippi avrebbe poi affermato che il successo di Giulia le è praticamente esploso in mano. Si passa poi a parlare anche del suo lavoro e degli errori commessi in passato.

Solcando questa tematica infatti, la presentatrice di “C’è posta per te” ha confessato che nei suoi talent show, sono anche passati nomi come Arisa e Ultimo. Oggi sono cantanti più che affermati e anche molto famosi, ma all’epoca, durante i provini per “Amici” vennero scartati. Maria ne parla apertamente, aggiungendo che sono tante le volte in cui i giudici, intenti nel valutare un ragazzo, commettono poi degli errori di valutazione.

La De Filippi ha voluto precisare però, che all’epoca, furono i suoi collaboratori a scartare Ultimo e Arisa; non aveva mai assistito ai provini dei due cantanti; con quanto detto, la presentatrice vuole solo trasmettere il messaggio che bisogna sempre credere in se stessi e non lasciarsi abbattere dal primo rifiuto.

In ultimo la De Filippi parla anche della sua vita familiare, dichiarandosi entusiasta se suo figlio Gabriele dovesse darle un nipotino. Intanto Maria si gode la sua vita sentimentale con Maurizio Costanzo, un amore che dura da anni, tenuto insieme dalla passione comune per la televisione e per il lavoro.