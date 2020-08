Andrea Damante e Giulia De Lellis, crisi superata: i due sono insieme in vacanza

Nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare della coppia composta dall’ex tronista di “Uomini e Donne” e oggi dj, Andrea Damante e la sua corteggiatrice e oggi affermata influencer, Giulia De Lellis. Giulia e Andrea sono sulla bocca di tutti a causa del continuo tira e molla che li vede protagonisti. Da quando si sono scelti nel talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, i due hanno dato vita ad un amore tormentato.

Dopo qualche anno insieme, la De Lellis e Damante si lasciarono a causa dei ripetuti tradimenti di lui, tradimenti che l’influencer ha reso noti nel suo libro “Le corna stanno bene su tutti, ma io stavo meglio senza”. Dopo una lunga lontananza, durante il lockdown è arrivata la notizia inaspettata: Giulia e Andrea ci hanno riprovato. La storia è però durata un paio di mesi al massimo perché i due si sono nuovamente allontanati.

Ma non è finita qui, l’intreccio è ormai evidente e il colpo di scena sembra essere dietro l’angolo: il dj e l’influencer sono in vacanza insieme e questo vuol dire che la crisi potrebbe essere superata. Nello specifico, vi è un segnale social che non è sfuggito ai più attenti. La pagina Instagram “andreaegiuliaufficiale” ha postato uno scatto che ritrae la De Lellis in posa con un amico, alle cui spalle si vede chiaramente una vasca idromassaggio su un terrazzo.

Damante invece, sul proprio profilo ha postato una storia che inquadra la stessa vasca dove è stata immortalata Giulia. Ciò conferma che i due sono in vacanza insieme, nello stesso posto. Che i “damellis” stiano facendo di tutto per lasciare i loro problemi alle spalle e stiano tentando di concedere l’ennesima opportunità al loro amore?

Nel mentre i diretti interessati tacciono. Né Giulia né Andrea hanno proferito parola in merito e pensare che la De Lellis ha un numero di followers da capogiro, con i quali interagisce costantemente anche per parlare di questioni personali. Difatti, Giulia è la seconda influencer italiana dopo Chiara Ferragni. Un successo il suo, che le è letteralmente esploso in mano come ha asserito Maria De Filippi in una recente intervista.