"Amici Speciali", i fan di Alberto Urso e Gaia Gozzi: "Non è ‘Uomini e Donne’"

Due artisti senza dubbio di spessore, Alberto Urso, ex vincitore di “Amici”, tenore dotato di un talento unico nel suo genere, e l’ultima vincitrice del succitato talent show Gaia Gozzi. I due ragazzi sono, senza alcun ombra di dubbio, degli ottimi artisti e sono tanti i fan che a più riprese invitano, chi dovere, a giudicare i due ragazzi unicamente per le loro doti canore.

Molto spesso però, sia Gaia che Alberto, si ritrovano invece nel vortice del gossip; tra presunti flirt ed ipotetici amori, molto spesso i due sono costretti a smentire sistematicamente le false notizie e le ipotesi aleatorie che gli vengono associate. Recentemente infatti si è avuto modo di leggere di un presunto flirt tra Gaia e Alberto, ma i due in più occasioni hanno dichiarato che non esiste nulla tra loro, solo un bellissimo rapporto di amicizia, oltre che lavorativo.

Gaia e Alberto, infatti, sono totalmente assorbiti dalla cosa che più amano al momento, la musica; lo sanno bene i fan di entrambi i ragazzi, che hanno difeso in più occasioni i loro idoli, incitando i giornali a dedicarsi a Gaia e Alberto solo sotto il punto di vista della musica, senza coinvolgerli in relazioni ipotetiche, molto spesso mai esistite.

Sembra che, a riprova del fatto, la stessa Maria De Filippi ha dichiarato che il rapporto tra Gaia e Alberto è un interesse a senso unico, dove infatti è solo Alberto ad essere un fiume in piena di complimenti verso Gaia, ma quest’ultima invece sembra totalmente assorbita dalla sua carriera musicale.

Su Twitter il popolo del web ha commentato in maniera aspra, paragonando il talent show al famoso dating show “Uomini e Donne“. Si leggono infatti numerosi commenti a riguardo: “Gaia, prima di essere un’artista, è una persona e merita di essere rispettata, non di essere messa in imbarazzo in diretta nazionale, come invece è successo ieri. Siamo ad ‘Amici’, non a ‘Uomini e Donne’. Le parole hanno un peso“, oppure: “Usano Gaia a loro piacimento, come utilizzano altri ragazzi per fare audience e far parlare” .