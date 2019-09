Amici, Alberto e Valentina sempre più uniti: il gesto importante di Urso

Galeotta fu l’ultima edizione di “Amici di Maria De Filippi” che ha fatto da sfondo all’inizio di una storia d’amore tra il vincitore del talent, il tenore Alberto Urso, e la bravissima ballerina Valentina Vernia. Durante l’estate i due erano stati pizzicati dal settimanale “Chi” nelle limpide acque del mare di Sicilia, in atteggiamenti molto intimi.

All’epoca si vociferava che Urso fosse ancora indeciso tra la Vernia ed Emma Muscat, quest’ultima appena uscita da una storia con il collega Biondo. Ad oggi sembra proprio che il tenore abbia preso la decisione di frequentare solo la sua ex collega di scuola ad “Amici”, Valentina. Quest’ultima, dopo la fine del talent su Canale 5, si è lasciata alle spalle una storia d’amore importante e ha voluto cominciare una frequentazione con Urso.

Amici, il gesto d’amore di Alberto Urso per Valentina Vernia

Quindi, non solo la loro storia continua a gonfie vele, ma in molti pensano che sia destinata a durare nel tempo, visto e considerato il gesto molto importante che Urso ha rivolto alla sua fidanzata Valentina. Il vincitore di Amici, infatti, ha voluto presentarla ai suoi genitori, rendendo così la loro storia ufficiale. Una decisione che mette le basi per una relazione seria e fa pensare ad un fidanzamento che potrebbe sfociare in qualcosa di molto più importante in un futuro, magari, nemmeno molto lontano.

Tempo indietro Urso aveva dichiarato di non essere intenzionato a fidanzarsi: “Una fidanzata? Pur volendo non saprei dove e quando incontrarla. Per ora sono fidanzato solo con la musica”, ma l’arrivo di Valentina ha rimescolato le carte e ha fatto cambiare idea al ragazzo.

Al momento è super impegnato anche a livello professionale, essendo il coach della squadra Blu di “Amici Celebrities” che lo vede confrontarsi con Giordana Angi, al timone della squadra Bianca. Anche la Angi ha partecipato all’ultima edizione del talent con Urso e ha avuto un enorme successo grazie al singolo “Casa”.