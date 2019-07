Alberto Urso beccato con un’ex compagna di "Amici": coccole e carezze nel mare di Sicilia

Alberto Urso è uscito trionfante dall’ultima edizione di “Amici di Maria De Filippi” e quel trofeo stretto nelle sue mani sembra essere solo l’inizio di una sfolgorante carriera. Le carte in regola le ha, eccome, Alberto e oltre alle indiscusse doti canore, possiede quella simpatia e quel fare d’altri tempi che lo rendono irresistibile per tutti.

Tra poco inizierà il suo primo tour, ma nel frattempo si sta godendo il suo mare in Sicilia. Chi, però, lo immagina solitario su uno scoglio a fissare l’infinito, si dovrà ricredere: sulle pagine del noto e sempre informato settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, sono uscite alcune immagini che hanno lasciato increduli i fan del talent di Maria De Filippi.

Amici, Alberto Urso al mare con Valentina Vernia tra coccole e sole

Alberto Urso, in quelle foto, è avvinghiato a Valentina Vernia, la scoppiettante ballerina che ha affiancato Urso nel percorso ad “Amici”. La ragazza, con indiscutibili doti artistiche, è stata battuta da Mameli e ha dovuto abbandonare la scuola prima della finale, ma il suo talento ha fatto sì che la tanto discussa giudice Loredana Bertè, le proponesse l’opportunità di far parte del corpo di ballo del suo nuovo video.

Sulla pagina Instagram della rivista, accanto alle foto, si legge: “Finalmente si gioca a carte scoperte fra @albertourso_official e @shadesofbanana, il bel tenore e l’esplosiva ballerina, che si sono incontrati ad @amiciufficiale, si sono ritrovati stretti l’uno all’altra nel mare di Sicilia“.

Alberto Urso è indeciso tra due dame

La ballerina e il tenore si scambiano baci e carezze nel limpido mare della Sicilia, terra natìa di Urso. Nessuno aveva notato questo feeling e magari, nemmeno loro si aspettavano di ritrovarsi e provare attrazione l’una per l’altro, ma tant’è! Però, non è tutto ora quello che luccica: sempre sul profilo Instagram di “Chi”, così come è stato creato il sogno d’amore per i fan, ben presto su quel sogno viene calata un’ombra: “L’ultima news è che lui neanche ha fatto in tempo a toccare spiaggia siciliana che ha già avvistato un’altra sirena, @emmamuscat_official. Che ne penserà @biondo?”. Emma Muscat è la bella cantante, anche lei ex allieva della scuola di “Amici” ed ex fidanzata di Biondo. La loro storia era iniziata proprio dentro la scuola di Canale 5, ma una volta fuori, non è continuata.

Insomma, vedremo cosa combinerà in questa calda estate il bel tenore siciliano e se riuscirà a schiarirsi le idee e scegliere la sua dama tra le due belle ragazze. Sicuramente l’impresa sarà ardua per lui!