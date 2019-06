Alberto Urso, un disco d’oro e le date del tour: biglietti già in prevendita

E’ il caso di dire che Alberto Urso sta vedendo, giorno dopo giorno, realizzarsi tutti i suoi sogni. Dopo il trionfo ad “Amici di Maria De Filippi”, ora è tempo di continuare a raccogliere i frutti del suo duro e serio lavoro: a breve sarà protagonista dei suoi primi concerti live, davanti ai fan che attendono di ascoltarlo dal vivo.

Tutto è pronto per la partenza del suo tour che lo vedrà esibirsi nelle città di Roma e Milano, come lui stesso ha annunciato attraverso la sua pagina Instagram che gli consente di stare vicino ai suoi ammiratori e tenerli aggiornati sulle ultime novità. Così come ha fatto giorni indietro, grazie ad un post nel quale annunciava che il suo album “Solo” è disco d’oro.

Un successo dietro l’altro che ha scaraventato Alberto Urso, fino a poco tempo fa semi sconosciuto ai più, nel bel mezzo di una tempesta di popolarità e successo. Il giovane cantante è amato dal pubblico per la sua spontaneità e la sua voce capace di far emozionare anche le nuove generazioni, il più delle volte restie ad avvicinarsi al tipo di canzoni proposte da Urso.

Alberto Urso, le date dei concerti e le prevendite dei biglietti

Tornando ai concerti, due sono le date previste: il 29 settembre alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica a Roma e il 4 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano. I biglietti sono già in prevendita dalle ore 16.00 di venerdì 21 giugno, online su TicketOne, via call center e punti vendita.

Alberto Urso si è esibito in diverse località dell’Italia per un tour promozionale del suo album, ma è la prima volta che è in procinto di organizzare concerti live. Sul palco sarà affiancato da un’orchestra che lo accompagnerà durante le sue esibizioni. Intanto il suo album “Solo” si conferma ai vertici della classifica Fimi, subito in seconda posizione troviamo la sua ex compagna di avventura, Giordana Angi con “Casa”.