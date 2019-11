Ambra Lombardo, nuove rivelazioni sul bacio con Gaetano e altri tradimenti. Lei sbotta: "Ora basta!"

Durante la scorsa puntata di “Pomeriggio Cinque” è stato affrontato l’argomento spinoso circa il bacio tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena. Per l’occasione sono state fatte vedere le foto promesse dai paparazzi e che hanno scatenato tante polemiche: c’è chi crede che il bacio ci sia stato davvero e chi invece pensa che sia tutta una questione di prospettive.

A gettare benzina sul fuoco è arrivata in trasmissione la ex fidanzata di Gaetano Arena con delle rivelazioni davvero pesanti nei confronti della Lombardo. Giulia Napolitano, questo il nome della ragazza, ha dichiarato che il bacio c’è stato eccome e che Ambra avrebbe progettato tutto fin dall’inizio, da quando rientrò nella Casa del Grande Fratello e baciò Kikò Nalli davanti a tutta Italia.

Davanti ad una D’urso esterefatta, la Napolitano è andata avanti con le accuse sicura di sé, dichiarando di avere anche le prove di quanto affermato. Inoltre, sgancia l’ennesima bomba su Ambra Lombardo: in pratica l’ex gieffina avrebbe tradito Kikò Nalli in altre due occasioni, una delle quali con un ex calciatore. Promette alla D’Urso di portarle tutte le prove che avvaloreranno le sue parole.

Ambra Lombardo si sfoga su Instagram

Sui social, finita la puntata, la Lombardo è esplosa nelle Instagram Stories annunciando provvedimenti legali che inizieranno proprio dalla Napolitano. E’ stanca di ascoltare queste accuse del tutto infondate e questo teatrino del tutto falso, messo in piedi – stando alle sue parole – molto probabilmente proprio da Gaetano. Sia lei che il fidanzato Kikò hanno chiuso qualsiasi rapporto di amicizia con Arena, come ha rivelato lui stesso nella puntata di Pomeriggio Cinque.

Ambra si dichiara estranea ai fatti e non vuole assolutamente che vengano messe in discussione sia la sua storia con Nalli che la sua professione di insegnante. Nel salotto della D’Urso Carlo Mondonico si era chiesto come una professoressa potesse tirarsi sù la maglietta in un locale pubblico, davanti ad un uomo. Nelle foto uscite sul settimanale “Diva e Donna“, oltre al bacio, si vede la Lombardo al tavolino con Arena intenta a mostrare il suo décolleté nuovo di zecca. Anche su questo punto Ambra vuole fare chiarezza, precisando che non si trattava di un reggiseno ma di una specie di corpetto contenitivo post operatorio che nulla aveva di malizioso o ambiguo.

Insomma, la questione sembra tutt’altro che risolta e i colpi di scena sembrano essere ancora dietro l’angolo. Vedremo se le prove promesse dalla Napolitano condanneranno la Lombardo, oppure la discolperanno una volta per tutte. Certo è che ci sono ancora molti punti da chiarire.