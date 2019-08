Kikò Nalli e Ambra Lombardo, arriva il primo litigio di coppia: c’è lo zampino di Tina Cipollari?

“L’amore non è bello se non è litigarello“, lo sanno bene tutti gli innamorati e ora possono dichiararlo anche Ambra e Kikò, i due neo piccioncini che si sono innamorati nella casa del Grande Fratello. Per loro è arrivato il momento di battibeccare come è solito succedere a tutte le coppie di fidanzati.

La questione del contendere, però, è abbastanza particolare e inusuale: in pratica tutto nasce dalla voglia della Lombardo di cambiare una parte del suo corpo che non le piace più, mentre Nalli non è del medesimo parere e si oppone alla decisione presa dalla fidanzata.

Ambra Lombardo vuole rifarsi il seno e Kikò Nalli si oppone

Ambra vuole aumentare il suo décolleté e sfoggiare un seno più prosperoso rispetto alla taglia che le ha donato Madre Natura: “Ho iniziato a guardarmi allo specchio con più attenzione, a cercare di capire che cosa mi piacesse di più o di meno del mio fisico. Ho concluso che il mio décolleté, quasi inesistente, non mi piaceva. Lo volevo più grosso. Meno da ragazzina, più da femmina“, ha rivelato la bellissima siciliana.

Di parere opposto, invece, è il suo attuale compagno Kikò Nalli che questa volta, al contrario di quando aveva appoggiato il suo desiderio di affacciarsi al mondo dello spettacolo, non approva la scelta della compagna, lasciando interdetta la stessa Ambra che dichiara, infatti: “Quando ne abbiamo parlato per la prima volta, non mi aspettavo che mi dicesse di non farlo. Davo per scontato che avrebbe capito. Invece no, così abbiamo discusso. E discusso. E discusso ancora e ancora…”, ed è proprio questo il motivo per il quale Ambra non si è ancora sottoposta alla mastoplastica additiva.

Lei non si arrende e fa sapere che è ferma sulle sue intenzioni: l’intervento è solo rinviato a settembre, cosa che le garantisce di godersi in pace e tranquillità i mesi estivi tra sole e mare, anche se ammette: “Però mi sarebbe piaciuto sfoggiare un décolleté nuovo in spiaggia: nuove forme, nuovi costumi, nuova vita“.

Leggendo questa notizia è stato inevitabile che qualcuno abbia accostato questa decisione al nome di Tina Cipollari, ex moglie di Nalli e attuale l’opinionista di “Uomini e Donne”, famosa anche per le sue conturbanti forme da maggiorata. Ambra smentisce queste voci e assicura che la sua decisione non ha nulla a che vedere con lei, pur avendo una bella opinione della Cipollari non vuole certo imitarla.