Ambra e Kikò, il commento di una follower: "Non sei fidanzata?": la Lombardo risponde a tono

Ll’ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono conosciuti durante il “Grande Fratello Vip” e proprio durante il gioco tra i due era scattato l’amore, una serie di sentimenti travolgenti che hanno coinvolto entrambe le parti. Sembravano molto felici insieme, ma ultimamente sembra che qualcosa sia cambiato.

Di recente infatti l’hair stylist Kikò Nalli è stato protagonista di una vicenda che lo ha riguardato da vicino. Secondo alcune indiscrezioni, si parlava di un presunto ritorno di fiamma tra Kikò e l’opinionista di “Uomini e Donne”, Tina.

Le voci sono state prontamente stroncate sul nascere dalla stessa Cipollari, smentendo ogni singola parola riportata dalle principali riviste di gossip. La donna di fatto si è poi rivolta, in maniera furiosa, contro la rivista DiPiù, pubblicando su Instagram il suo risentimento verso questa fake news.

A questo punto della storia, la domanda da parte dei followers è nata spontanea: che fine ha fatto allora Ambra Lombardo? Come mai non si vedono più foto insieme al suo Kikò? Che ci sia qualcosa dietro tutto questo silenzio? A rispondere, seppur in parte, alle domande dei tanti followers, ci pensa la Lombardo.

La donna infatti ha di recente pubblicato una sua foto su Instagram, scrivendo come didascalia “Culuri“. Tra i tanti like e commenti vari, salta all’occhio una domanda di una sua follower: “Ma non ho capito, bellezza! Non sei più fidanzata?“. Non passa troppo tempo per la risposta di Ambra, che scrive: “L’amore è presenza, condivisione, progetti, aiuto, esserci e desiderare le stesse cose? L’amore più bello non è nelle foto ma nel vissuto“.

Parole criptiche, che poco soddisfano la sete di risposte dei tanti fan della coppia. Non resta dunque che attendere nuovi risvolti e novità, magari a questo giro sarà Kikò a far luce sulla questione.