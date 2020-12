Alfonso Signorini replica alle accuse del marito di Stefania Orlando: "Fa parte del gioco"

Nelle ultime ore, l’ennesima bufera si è abbattuta sulla casa del “Grande Fratello Vip“. A darne il via è stato Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando. Tutto ha preso il via, quando durante l’ultima diretta si è consumato uno scontro a distanza tra Patrizia De Blanck e proprio la Orlando. Durante la diatriba, la contessa ha pesantemente offeso Stefania, dandole della falsa e della bugiarda.

Ciò ha suscitato la reazione del marito della Orlando, il quale ha denunciato pubblicamente gli autori del reality e lo stesso Alfonso Signorini, colpevoli a suo dire di non aver difeso abbastanza Stefania. Gianlorenzi non ne ha parlato apertamente, ma ha iniziato a lanciare pesanti accuse contro il reality show e a prendere la decisione di ritirarsi dai social.

Sulla vicenda è adesso intervenuto Alfonso Signorini. Il conduttore del reality, ospite a “Casa Chi” ha risposto alle accuse del marito di Stefania e ha parlato proprio della Orlando. Signorini ci ha tenuto a tessere le lodi della gieffina, asserendo che è una grande giocatrice, che è stato lui stesso a volerla fortemente nel reality, nonostante alcuni autori non condividessero la sua decisione.

Alfonso ha spiegato poi quanto Stefania sia una bella persona e il modo in cui è stata vicino a Tommaso Zorzi, quando Francesco Oppini ha lasciato la casa, lo testimonia. Alfonso ha poi inevitabilmente parlato di Simone Gianlorenzi e della sua reazione dopo quanto accaduto. La replica di Signorini è stata abbastanza diplomatica, anche se ha tenuto a sottolineare che questo fa parte del gioco.

“Il marito (della Orlando ndr.) so che segue sempre tutto con grande passione. Sono una coppia molto affiatata. È giusto che lui continui a seguire, e anche a lamentarsi, perché so che si è lamentato per alcune questioni. Ma credo che lui sappia perfettamente che questo fa parte del gioco e delle regole dello spettacolo“, queste le dichiarazioni di Alfonso. Che a Simone sarà data la possibilità di replicare durante la prossima diretta? Che deciderà lui autonomamente di intervenire ancora sui social? Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.