Alfonso Signorini parla del coming out di Gabriel Garko

L’ospitata di Gabriel Garko al “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Antonella Elia e Pupo, sta facendo ancora parlare. L’attore infatti non si è mai aperto come ha fatto in quella circostanza, durante la quale ha fatto coming out per la prima volta.

Per farlo scrive una lettera ad Adua Del Vesco, attrice presente nel cast di questa quinta edizione del “GF Vip”. Ulteriori dettagli verranno svelati nella prossima puntata di “Verissimo“, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Intanto Alfonso Signorini, con un lungo editoriale scritto sul proprio settimanale “Chi“, ha voluto elogiare il coraggio messo in campo dall’attore.

I complimenti di Alfonso Signorini

Come riportato dalla rivista che si dedica di cronaca rosa, una volta finito il confronto tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco l’attore si è mostrato immediatamente emozionato dietro alle quinte, chiedendo alla redazione patatine e champagne. Non ha nascosto di essersi sentito fuso per quell’incontro, ma grazie a questa sua confessione si è sentito più libero e felice. Vengono poi svelati ulteriori dettagli sulla nottata di Garko dopo l’ospitata al GF Vip, che avrebbe trascorso insieme alle amiche Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

In seguito Alfonso Signorini ammette di non aver mai creduto a nessuna relazione vissuta da Gabriel Garko: “E pensare che all’inizio tra me e lui non correva buon sangue. A me non piacevano le sue storie d’amore inventate con le colleghe: il mio istinto mi diceva che non ci fosse niente di vero in tutte quelle pose e quegli ammiccamenti […] Anche lui non mi sopportava, ovvio”.

Sempre secondo il direttore del settimanale “Chi”, l’astio tra lui e Gabriel Garko sarebbe nato anche a causa di alcune persone attorno all’attore. Ma ormai sembra acqua passata, dal momento che i due hanno chiarito qualche settimana prima di questa ospitata nel reality show. Signorini si dichiara molto felice che l’ex conduttore del Festival di Sanremo abbia capito di doversi guardare allo specchio e piacersi. Infine Signorni conclude con un’altra nota positiva: “Si è liberato dal peso di un’immagine che per lui era diventata insopportabile, quella dello sciupafemmine, facendo intuire senza troppi misteri la sua omosessualità”.