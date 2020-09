Alfonso Signorini e quella frecciatina diretta ad Alessia Marcuzzi

Divenuti i protagonisti indiscussi delle pagine di cronaca rosa durante tutta l’estate. Si parla del ballerino Stefano Stefano De Martino, e della presentatrice Alessia Marcuzzi. Secondo innumerevoli riviste gossip infatti, i due protagonisti di questa vicenda pare abbiano avuto una relazione tale da provocare la fine del rapporto tra Belen e Stefano.

Sebbene Alessia e Stefano a più riprese hanno smentito la questione, affermando che tra i due esiste solo una bellissima amicizia, il gossip risulta più vivo che mai. Ad impedire che tutto vada nel dimenticatoio di un semplice pettegolezzo estivo, ci pensa il direttore di “Chi”, Alfonso Signorini.

Nonostante sia completamente preso dalla conduzione del “Grande Fratello Vip”, il direttore del settimanale di cronaca rosa, non si risparmia in una piccola frecciatina, fatta direttamente alla presentatrice di “Temptation Island 8”. Pare che infatti Signorini abbia invitato la Marcuzzi per un’intervista, per porle una serie di domande, non sulla sua prossima conduzione, bensì sulla presunta liaison con Stefano. La donna allora ha preferito rifiutare la sua proposta, avendo già espresso in svariate circostanze la sua posizione in merito, spiegando come stanno veramente le cose.

A quel punto il direttore, in una recente intervista concessa a “Libero Quotidiano”, afferma: “Chi vorrei mettere oggi sulla copertina di Chi? Alessia Marcuzzi per parlare del caso dell’estate: il triangolo fra lei, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ma Alessia non vuole, del resto ormai è così […] I personaggi si raccontano sempre meno, si fanno vedere sui social felici e contenti e nascondono la verità. Non so se la gente sia così scema da credere a tutto, ma a quanto pare sì“.

Una vera frecciatina che ha tutta l’aria di una provocazione. In molti a questo punto si chiedono se la Marcuzzi voglia di nuovo ritornare sull’argomento e chiarire ulteriormente la questione o preferisce magari che il tempo faccia il suo corso e che l’attenzione verso questa storia si affievolisca autonomamente? Non resta che attendere ulteriori risvolti.