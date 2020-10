Alessia Marcuzzi: "Il tampone molecolare è negativo"

Dopo poche ore dalla notizia della sua probabile positività al Coronavirus, arrivata durante una delle puntate di Le Iene, la bella conduttrice Alessia Marcuzzi rassicura i suoi fan, visibilmente sollevata. “Fortunatamente il tampone molecolare ha dato un esito negativo!!!” ha annunciato la quarantasettenne romana attraverso un post sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Durante la chiacchierata con i suoi follower, in cui appare in tenuta casalinga sicuramente per non venir meno alle restrizioni imposte dalle norme anticontagio attualmente in atto, Alessia spiega meglio la sua situazione che ha destato alcuni dubbi. Lei stessa afferma di aver ricevuto numerose domande in merito alla sua situazione sanitaria, da parte da chi la segue con affetto.

I più attenti, infatti, hanno notato che la Marcuzzi, durante il collegamento alla famosa trasmissione tv, aveva dichiarato di essere “leggermente positiva“; la donna, quindi, ha tempestivamente fornito le delucidazioni: “Mi riferivo al valore estremamente basso del tampone rapido antigenico, di poco superiore alla soglia minima prevista dal test.” Il tampone antigenico, infatti, stando alle parole della stessa conduttrice rappresenta un test di screening; in caso di positività, la prassi prevede la conferma dal tampone molecolare e, in attesa dei risultati definitivi, l’isolamento fiduciario.

“Fortunatamente io sono risultata negativa…sono felicissima!” ha decretato Alessia, visibilmente sollevata dalla lieta notizia. La conduttrice romana ha approfittato dello spazio fornitole dal social network per ringraziare i suoi fan, per l’affetto che le hanno dimostrato. Lei stessa ammette: “Mi avete tenuto compagnia“.

Infine, come molti suoi colleghi, anche Alessia Marcuzzi utilizza la sua notorietà per lanciare un messaggio positivo, e propositivo, a tutti i suoi seguaci più fedeli: “Mi raccomando, manteniamo alta l’attenzione e indossiamo sempre le mascherine rispettando le indicazioni che ci danno gli esperti!” Un sollecito che spera di sensibilizzare ancora di più la popolazione che, almeno a volte, può apparire ancora troppo poco attenta alle conseguenze che può generare un contagio da Coronavirus.