"Le Iene", Alessia Marcuzzi è positiva al Coronavirus

Durante la puntata odierna della trasmissione “Le Iene” è stata comunicata ufficialmente l’assenza di Alessia Marcuzzi, per un periodo di tempo indeterminato, poiché la donna è stata sottoposta ad un tampone ed è risultata positiva al Coronavirus. Alessia è intervenuta durante la puntata attraverso un collegamento, attraverso il quale ha raccontato quanto sta accadendo.

Tutte le settimane Alessia Marcuzzi è presente in studio per condurre l’appuntamento del martedì della trasmissione “Le Iene Show”. È stata la stessa conduttrice a spiegare il motivo della sua assenza attraverso un collegamento durante la diretta: “Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia era positiva al coronavirus, quindi per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che conosco ed in più dovendo prendere un treno ho deciso di fare il test rapido.

La conduttrice ha dichiarato che tutti loro sono costantemente controllati, ed ha aggiunto che questa mattina ha deciso di sua iniziativa di fare un controllo in più per essere sicura che, attraverso l’amica di sua figlia, non risultasse positiva al virus. Voleva essere sicura di non attaccarlo a nessun’altro, anche in considerazione del fatto che avrebbe dovuto prendere il treno per raggiungere la redazione e nel farlo avrebbe potuto cantagiare molte persone.

Fortunatamente tutta la sua famiglia è risultata negativa al Covid. Alessia Marcuzzi è attualmente in isolamento e dovrà fare tutti gli accertamenti del caso. Durante la diretta ha inoltre dichiarato: “Quando avrò notizie vi farò sapere tutto“. I suoi coconduttori hanno spiegato che tutte le settimane, prima di accedere a Mediaset, vengono fatti i controlli e che vista la positività di Alessia lei non potrà essere in studio; i suoi colleghi hanno chiesto a tutti di salutarla con un grande applauso.

Nicola Savino, all’inizio della diretta, ha dichiarato che in questo momento Alessia non mostra nessun sintomo, che si augurano rimanga sempre così e che possa guarire nel più breve tempo possibile. La Gialappa’s ha deciso di sdrammatizzare la situazione dichiarando: “Prima di sapere l’esito del tampone stava per salire sul treno da Roma a Milano, quindi la carrozza 3 economy di Trenitalia è salva!”.