Alessandro Cecchi Paone svela il suo interesse per Tommaso Zorzi

Fino a questo momento Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti in positivo di questa quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo. Il ragazzo, grazie al suo carattere gioioso e al suo modo di fare nella casa, sembra aver convinto gli spettatori della trasmissione.

Prima del “Grande Fratello Vip”, però, Zorzi ha fatto parte della prima stagione di “#Riccanza“, il docu-reality di MTV Italia in onda dal 2016 su Sky, Now TV e Tim Vision. Qui è stata raccontata la vita dei ragazzi della “generazione Y” benestanti provenienti da famiglie ricche della società italiana, dal momento che Tommaso è figlio del titolare di due agenzie pubblicitarie.

Le parole di Alessandro Ceccchi Paone

Intervistato dal settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, il noto giornalista ed ex concorrente del “Grande Fratello Vip” Alessandro Cecchi Paone ha voluto parlare di questa quinta edizione del reality show. Ammette di avere un debole nei confronti di Tommaso Zorzi, rivelando che ai tempi di #Riccanza ha provato a manifestargli tutti i suoi sentimenti.

Cecchi Paone nella seguente intervista rivela tutta la sua ammirazione nei suoi confronti: “Quando venne fuori con Riccanza, io, come dire, gli manifestai tutto il mio interesse: ci siamo incontrati in alcuni programmi e gli ho anche dato qualche consiglio. In quel periodo lui assumeva dei tratti caricaturali che per uno della sua estrazione e della sua eleganza erano aspetti assai negativi. E io da un lato gli facevo capire che mi piaceva”.

Stando alle ultime indiscrezioni, confermate anche da Alfonso Signorini, nella casa dovrebbe entrare un altro concorrente omosessuale grazie alla richiesta fatta da Tommaso Zorzi. Il divulgatore scientifico si dichiara molto felice per questa decisione, siccome così diventa una normalità far corteggiare due ragazzi dello stesso sesso in prima serata.