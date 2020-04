Alessandro Cecchi Paone attacca Antonella Elia: "Spero sparisca dalla tv"

La partecipazione di Antonella Elia alla quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Wanda Nara e Pupo, sta facendo ancora discutere. Ormai sono passati venti giorni dalla finale, in cui ha trionfato l’influencer Paola Di Benedetto, ma la vera protagonista del reality show resta l’ex valletta di Raimondo Vianello.

Antonella Elia si è fatta notare nella casa per i suoi comportamenti, in quanto ha litigato praticamente con tutti. Gli unici a salvarsi sono Aristide Malnati e Adriana Volpe, e la loro amicizia sta durando anche in questi giorni, come dimostrato dalla diretta fatta dalla Elia su Instagram con l’ex conduttrice de “I fatti vostri”.

L’attacco di Alessandro Cecchi Paone

Il giornalista può ritenersi un grande esperto dei reality show, poiché ha partecipato alla quinta e alla nona edizione de “L’isola dei famosi” sui canali Rai – nonostante abbia più volte criticato duramente il format negli anni precedenti al suo primo “sì” – e al “Grande Fratello Vip”, venendo eliminato nel corso della decima puntata.

Nella sua rubrica “La posta di Alessandro Cecchi Paone” curata sul settimanale “Nuovo Tv“, diretto dal giornalista Riccardo Signoretti, l’accademico italiano dà un parere su questa edizione del GF Vip. Soffermandosi su Antonella Elia dichiara: “Lei è la guastatrice in tutti i reality, impegno in cui riesce benissimo. Mi auguro che sparisca dagli schermi per un bel pezzo visto che dentro la casa ha fatto una pessima figura, mostrando un lato di sé che non immaginavo. È lunatica, scontrosa, aggressiva”.

Nonostante la sua esperienza nei reality non sia stata positiva, Alessandro Cecchi Paone ammette di avere un bel ricordo del GF Vip e de “L’Isola dei Famosi”: “Io sono felice di aver avuto l’occasione di portare in prima serata la voce di molti scienziati e uomini di cultura che di solito non ce l’hanno”.