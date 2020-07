Al Bano Carrisi, le parole che sorprendono sulla figlia Jasmine: "Sarei solo un cretino"

Al Bano Carrisi ha rilasciato un’intervista sul settimanale “Mio“, commentando l’uscita del primo singolo di sua figlia Jasmine intitolato “Ego“. Questa novità è stata accolta con entusiasmo da tutta la sua famiglia, compresa la mamma Loredana Lecciso che sul web ha supportato con parole di incoraggiamento il debutto della figlia da poco 19enne.

Anche papà Al Bano ha voluto commentare il lancio di questo singolo e ha voluto precisare che le sue parole arrivano dall’artista e non dal padre: “Non amo la musica rap, ma devo dire che questa prestazione di Jasmine mi è piaciuta tantissimo“. Anche se la precisazione è stata fatta, molto probabilmente l’amore per la figlia potrebbe aver giocato un ruolo determinante, anche se l’imparzialità di Al Bano non è messa di certo in discussione.

Le sorprendenti dichiarazioni di Al Bano Carrisi

Poi precisa anche di non essere geloso del fatto che la figlia sia molto popolare sui social e altrettanto criticata, anche per alcune scelte estetiche e sospetti ritocchini al viso: “Sarei un cretino se lo fossi. La gelosia per le mie figlie non mi appartiene. Io sono il padre, non il fidanzato“, ha dichiarato Al Bano riferendosi all’aspetto fisico di Jasmine che assomiglia in modo impressionante alla mamma Loredana.

Sicuramente per Jasmine avere un giudizio così autorevole dalla sua parte è senza dubbio motivo di orgoglio e soddisfazione. Una spinta che potrebbe spingerla a prendere ancora più seriamente la sua carriera appena iniziata: “Ho preferito non chiedere nulla a loro perché non volevo essere influenzata da nessun giudizio. Ho voluto fare e creare qualcosa di mio al 100%. Non ho nemmeno fatto leggere i testi delle mie canzoni”, ha rivelato la ragazza che pochi giorni fa ha festeggiato il suo 19° compleanno.

Intanto, Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi sono sempre più uniti e affiatati ultimamente. Dopo il periodo del lockdown hanno passato molto tempo insieme e sembra essere tornato il sereno tra loro.