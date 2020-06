Al Bano, la figlia Jasmine Carrisi lancia il suo primo singolo "Ego"

Esordio musicale per Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La giovane, che oggi ha diciannove anni, sembra proprio aver ereditato dal padre la passione per la musica, dimostrando di avere uno spiccato talento. Jasmine ama suonare il pianoforte ed è appassionata in particolare del genere rap e trap.

Da qualche anno Jasmine Carrisi nutre un profondo amore per la musica e naturalmente Al Bano non può che essere orgoglioso di lei e pronto a sostenerla nel suo desiderio di affacciarsi nel panorama musicale italiano. Jasmine ha appena lanciato “Ego“, un brano distribuito da Sony Music Italy, scritto durante il periodo del lockdown a causa dell’emergenza provocata dal Covid-19.

Durante il periodo della quarantena infatti Jasmine Carrisi ha avuto modo di concentrarsi e dedicarsi sulla stesura del suo nuovo brano. “Ego” ha uno stile misto tra il rap e il pop con delle sfumature romantiche. Il testo del nuovo brano di Jasmine non è altro che una denuncia nei confronti dei rapporti umani che sempre più spesso sono superficiali.

La giovane Carrisi parla infatti di come troppo spesso le relazioni che intercorrono tra le persone sono influenzate dal desiderio di fama e successo, di apparire e diventare famosi, in particolare sfruttando i social e i click che si ottengono sulle proprie foto. La musica di “Ego“ è stata realizzata dal maestro Alteriso Paoletti, lo storico collaboratore di Al Bano, il testo invece è esclusivamente opera della giovane Carrisi.

“Ha talento, è riuscita a fare questo brano da sola, ha scritto tutto da sola su una base fantastica di Alterisio Paoletti e devo dire che mi ha positivamente impressionato”, sono state le parole di Al Bano, che si è dimostrato fiero e orgoglioso del percorso che sua figlia ha deciso di intraprendere nel mondo dello spettacolo.