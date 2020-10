Adua Del Vesco sotto accusa: i rapporti col Santone a capo della setta Amarlis

Se Adua Del Vesco lo aveva accusato di essere “Lucifero“, l’incarnazione del male assoluto e il capo di una sorta di “setta” legata al mondo dello spettacolo (la Ares Film, per anni produttrice delle fiction Mediaset), il produttore Alberto Tarallo oggi le risponde per le rime, rivelando come la stessa attrice sia stata molto vicina a quella che da più parti è stata definita una setta.

Una setta di stampo religioso e spirituale, ha rivelato Tarallo, ma pur sempre una setta. Ospite di Massimo Giletti nel suo programma “Non è l’Arena”, su La 7, il capo della Ares Film ha mostrato alcune foto dell’attrice messinese assieme a tale Christian Del Vecchio, conosciuto dai media come il “santone dell’olio miracoloso“, ovvero colui che asseriva di guarire il cancro con dei batuffoli di olio d’oliva.

L’olio, secondo il santone, sgorgava da un’icona della Vergine Maria di sua proprietà. La vicenda era stata riportata anche dal Corriere della Sera. Attorno al culto dell’olio miracoloso, nel 2013 Del Vecchio aveva messo su un’associazione chiamata “Amarlis-Madonna del Giglio tra le spine“, la cui sede era una parrocchia situata in un paesino in provincia di Ancona, ai piedi dei monti Sibillini.

Christian Del Vecchio si considerava una sorta di “messaggero“, dal momento che sosteneva di aver visto più volte la Madonna. Ovviamente la Chiesa ha sempre preso le distanze da tutto ciò. A dimostrare il legame esistente tra Adua Del Vesco e il Santone dell’olio miracoloso ci sono alcune foto mostrate pubblicamente da Alberto Tarallo nello studio di Giletti, dove si vedono chiaramente i due vicini e abbracciati.

Proprio con il santone in questione la Del Vesco si sarebbe recata in pellegrinaggio a Lourdes. Un viaggio, quello nella celebre località dell’omonima Madonna, di cui Adua ha parlato spesso, anche nella casa del “Grande Fratello Vip”, e che a suo dire le avrebbe cambiato la vita al punto che appena tornata in Italia si sarebbe iscritta alla facoltà di Teologia per poter insegnare religione nelle scuole.