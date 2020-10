AresGate, è ufficiale: Massimo Giletti ne parlerà su La7. Alberto Tarallo ospite

La bomba è stata sganciata, ma è esplosa solo a metà. Il caso denominato “AresGate“, ha fatto molto discutere in televisione e sul web. Da quando Adua Del Vesco e Massimiliano Morra ne hanno parlato nella casa del “Grande Fratello Vip”, è scoppiato il putiferio. I due attori hanno fatto riferimento ad una setta che ha visto coinvolti diversi personaggi del mondo dello spettacolo, menzionando colui che muoveva i fili di tutto e denominandolo “Lucifero“.

Il portale “Dagospia” ha individuato nell’Ares Film e nella figura del produttore Alberto Tarallo, i responsabili. Inizialmente sul piccolo schermo si è ampiamente parlato di questa situazione, Barbara D’Urso ha addirittura ammesso di esserne a conoscenza e Alfonso Signorini parlava di grandi rivelazioni e caso mediatico. La situazione poi si è arenata e nelle varie trasmissioni Mediaset, vige un silenzio assordante.

Sempre secondo “Dagospia”, Alberto Tarallo avrebbe diffidato Mediaset e da quel momento non se ne parla più. Tutti i video in cui veniva trattato l’argomento sono stati rimossi ed il caso, insabbiato. Sul web invece la notizia continua a tenere banco e adesso sembrerebbe che una novità riguardi proprio la televisione. Difatti, Massimo Giletti ne parlerà.

Il conduttore, ha deciso di toccare l’argomento nella prossima puntata di “Non è l’arena“, che andrà in onda domenica 4 ottobre, su La7. A lanciare una nuova indiscrezione in merito, è ancora una volta il portale diretto da Roberto D’Agostino, secondo il quale Massimo Giletti ospiterà Alberto Tarallo. Insomma, colui che è stato individuato come l’artefice di tutto, parlerà per la prima volta in televisione.

L’annuncio è arrivato in radio, nella trasmissione Giletti 102.5. Il programma in onda tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 9:00, su RTL 102.5 e condotto proprio da Massimo Giletti e Luigi Santarelli. Dunque, non resta che attendere la messa in onda della puntata di “Non è l’arena”, per scoprire qualche novità in più su questa delicata vicenda.