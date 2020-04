Adriana Volpe parla della coppia Ciavarro – Incorvaia e di Giancarlo Magalli

Adriana Volpe è stata protagonista di una diretta Instagram con il settimanale “Chi“, nella quale ha avuto l’occasione di fare alcuni chiarimenti. In particolare la showgirl ha parlato di Paolo Ciavarro, sottolineando la propria stima nei confronti del secondo classificato. Poi ha parlato anche della somiglianza con il padre: “Lo stesso taglio di capelli, ha questo modo di fare che conquista”.

Ha avuto un parere differente riguardo a Clizia, parlando di un rapporto in punta di piedi: “Si formano quelle coesioni dove ti trovi una contro e dietro hai altri personaggi che devi conquistare”.

Ha continuato dicendo: “Hanno due caratteri differenti, Paolo si espone poco, ma con i fatti, mentre Clizia era più camaleontica, insieme è scattato un amore pazzesco”. Adriana Volpe ha fatto notare che ora si vedrà se sono innamorati: “Adesso la vita li porterà a un vero confronto, la lontananza non li aiuterà, quando si incontreranno sarà un subbuglio di emozioni”.

Il rapporto con Giancarlo Magalli

Poi la Volpe ha posto l’accento sul rapporto con Giancarlo Magalli, ricordando il primo anno de “I fatti vostri“. Nel corso della diretta Instagram l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” si è concentrata sui cambiamenti fatti ogni anno da Magalli. Queste le parole al riguardo: “Ha sempre amato cambiare le conduttrici che di solito duravano un anno e si vanta di aver lavorato con tante”.

Allo stesso tempo ha spiegato che lei rappresenta l’eccezione, in quanto ha lavorato per molti anni ne “I fatti vostri”: “Io sono durata un sacco di anni, ogni anno era sempre peggio, che cosa facevo di così sbagliato?”.

Inoltre la presentatrice ha fatto intendere di non essere intenzionata a ripercorrere il passato: “Ha avuto tremila opportunità per chiedermi scusa, non mi ha mandato nemmeno un messaggio di condoglianze”. Infine ha svelato che il conduttore con il quale ha avuto maggiore intesa corrisponde al nome di Fabrizio Frizzi.