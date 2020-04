Adriana Volpe parla del GF Vip e smentisce un nuovo reality show

Adriana Volpe è stata una delle concorrenti della quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’ex modella, purtroppo, ha dovuto abbandonare la trasmissione anzitempo a causa della morte del suocero Ernesto Parli.

Nonostante questo Adriana Volpe può ritenersi soddisfatta da questa esperienza fatta nella casa, che ha dato un nuovo slancio alla sua carriera. Infatti, negli ultimi mesi, si è ipotizzato che potesse condurre “Mattino Cinque weekend” insieme a Michele Cucuzza, ma secondo il sito “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino, questo progetto sarebbe saltato dopo la conferma di Federica Panicucci.

Le parole sul GF Vip e i futuri progetti televisivi

La conduttrice ammette di essere stata sempre molto pessimista sulla sua esperienza nella casa, poiché ha spesso pensato che potesse uscire da un momento all’altro. Parlando di alcuni inquilini, rivela di non avere avuto nessun contatto con Antonio Zequila dopo la fine del reality show. Spende belle parole per Patrick Ray Pugliese, definendolo una persona leggera ma molto profonda grazie ai suoi incredibili discorsi, che riesce sempre ad entrare nell’anima delle persone.

La conduttrice sembra avere le idee chiare sul futuro, e tra le pagine di “Vanity Fair“, dichiara di voler smettere con i reality show e prendere le redini di una trasmissione televisiva: “Ho già dato con ‘Pechino Express’ e il ‘GF Vip’. Ora vorrei fare la padrona di casa, spostiamo l’asticella più su”.

Ad oggi non sembra esserci nessun progetto in cantiere, ma Adriana Volpe pare avere le idee ben chiare sulla trasmissione da condurre: “In passato ho sempre avuto dei copioni scritti. […] C’era poca libertà d’azione. Io ho capito che voglio dire le cose come voglio io. Mi piacerebbe avere un salotto, dove potermi confrontare. []… Mi piacerebbe la tv ‘vera’, la diretta”.