Adriana Volpe parla dei rapporti tra Serena e Pago e tra Clizia e Paolo

La conduttrice Adriana Volpe è stata una delle concorrenti della quarta edizione del reality show condotto dal giornalista Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip“, uscendo poco prima della finale per un grave lutto di famiglia. La concorrente è stata determinante all’interno della casa più spiata di Italia: ha stretto molte amicizie e si è fatta conoscere dai telespettatori, che hanno imparato ad apprezzarla.

Nelle scorse ore la bella conduttrice è stata intervistata da Giada De Miceli nel programma radiofonico “Non succederà più“, in onda su Radio Radio, ed ha avuto modo di commentare alcune delle ultime vicende che hanno interessato i suoi compagni di avventura, rivelando come tutti loro abbiano lasciato un pezzo di cuore e come sia stato molto strano uscire dalla casa e trovare un mondo profondamente diverso da quello lasciato.

Adriana ha commentato le relazioni sentimentali che si sono instaurate all’interno del reality show. A suo avviso i concorrenti Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si assomigliano molto e, secondo lei, la loro storia d’amore è nata in maniera molto naturale e spontanea. Adriana ha espresso il desiderio che i due giovani possano avere la reale possibilità di conoscersi al di fuori del programma televisivo e vivere realmente la loro relazione sentimentale; queste le sue parole: “Io scommetto in positivo, ci sono i presupposti perchè questa storia possa decollare“.

Riguardo, invece, alla rottura tra l’ex volto di “Uomini e donne” Serena Enardu e il cantante Pago – uno degli argomenti di gossip più chiacchierati del momento – Adriana Volpe ha espresso poche parole: “C’è un momento di crisi adesso, è una storia molto tormentata, molto intensa e come tutte intense non è mai acqua cheta”.

La conduttrice fra poco inizierà una nuova esperienza televisiva, sarà infatti alla guida di un programma televisivo in onda da fine giugno su Tv 8, un programma che sarà trasmesso tutte le mattine “Ogni mattina”, esperienza che Adriana non vede l’ora di iniziare e vivere con la sua consueta autenticità.