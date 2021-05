Adriana Volpe, arrivano le scuse del marito: "Chiedo scusa a te e a nostra figlia"

Cosa ne pensa l’autore

Carmine Solmonese - Quando una coppia non funziona a pagarne le conseguenze non sono solo i protagonisti della storia, ma anche i figli. Per il bene della figlia, i genitori farebbero meglio a preservarla da tali critiche gratuite, a prescindere dai dissapori e dalle incomprensioni nate nella coppia. Non resta a questo punto che attendere ulteriori risvolti della storia.