Volpe-Parli è bufera, l’accusa di lui: "Marco Profeta nudo davanti a mia figlia". Arriva la replica della conduttrice

Il matrimonio tra la conduttrice Adriana Volpe e l’imprenditore Roberto Parli, è naufragato da qualche mese ma, a quanto pare, la coppia non è in buoni rapporti. Al contrario, tra i due ex volano stracci. Dopo l’uscita della Volpe dalla casa del “Grande Fratello Vip”, lei e suo marito non si sono più ritrovati, pertanto hanno deciso di dirsi addio nonostante abbiano una figlia di 10 anni: Gisele.

Qualche attacco sui social qua e là c’era stato, ma adesso la situazione sembra farsi più pesante, molto più pesante con Parli che accusa apertamente e gravemente la sua ex moglie. A finire sotto accusa, è stato anche Marco Profeta, musicista, avvocato e personaggio televisivo. Attraverso il proprio profilo Instagram, l’imprenditore ha postato uno scatto della Volpe proprio in compagnia di Profeta.

Ciò che ha destato non poco clamore, sono state le parole che Roberto ha accompagnato alla foto. “Chi è questa persona? Adesso basta! Le falsità prima o poi devono uscire! Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa Sign. Volpe/ Parli in quanto ancora sposati! Nudo! Davanti a nostra figlia GISELE! Audio e testimonianze potranno accertare i fatti!“, ha asserito Parli.

Dichiarazioni clamorose, quelle fatte da Roberto il quale ha accusato Profeta di girare nudo per casa sua, quando lui e la Volpe erano ancora sposati e soprattutto davanti a sua figlia Gisele. L’imprenditore ha poi proseguito facendo sapere non solo di avere le prove, ma anche di essere pronto a denunce eventuali da parte degli accusati. Ha ammesso di aspettarsi di tutto e soprattutto capace di ribattere qualsiasi ripercussione questa storia avrà.

Ovviamente la reazione della Volpe non si è fatta attendere. La conduttrice si è servita anch’essa del mezzo social per replicare alle accuse di Parli. “Ho letto un post che devo duramente censurare e che, purtroppo, palesa i gravi problemi di mio marito. Basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme con nostra figlia e oggi pregiudica e infanga“, queste le parole di Adriana.

La Volpe ha accusato il suo ex marito di avere gravi problemi, smentendo di fatto le accuse dello stesso. Le sue parole sono state accompagnate da uno sfondo totalmente nero, segno questo che sicuramente non sta vivendo un buon momento. Nel mentre Roberto ha cancellato il post accusatorio e diffamatorio, ma la bomba è ormai stata sganciata. Da parte di Profeta al momento, silenzio assoluto.