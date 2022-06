Xbox Series X e Series S: controller introvabili sul mercato

Ascolta questo articolo

Microsoft con il lancio della console di nuova generazione non è stata particolarmente fortunata. Ha presentato le Xbox Series S e X nel pieno della pandemia da Covid-19. Questo, unito alla difficoltà legata alla mancanza di chip e semiconduttori, ha reso difficile produrre le nuove console in larga scala. Lo stesso problema ha colpito Sony per la realizzazione della PlayStation 5.

Ancora oggi le console scarseggiano nei negozi e le attese per le consegne sono elevate. Lo stesso problema ha colpito ora i soli controller di Microsoft. Negli ultimi giorni, infatti, si sta registrando un’importante carenza di controller Xbox per la Series S e X.

Controller Xbox: perché sono introvabili?

Il report pubblicato da Microsoft, in particolare, riguarda il Regno Unito, ma il problema è diffuso anche in altri mercati, tra cui il nostro. Non mancano le scorte solo sul sito ufficiale, ma anche sui rivenditori, incluso Amazon. “Sappiamo che al momento ci sono delle difficoltà nel trovare Xbox Wireless Controller disponibili e questo è a causa del calo di unità prodotte e distribuite“, ha spiegato un portavoce di Microsoft.

Al momento, gli ordini sull’Xbox Design Lab, su cui è possibile realizzare controller personalizzati con colori e temi, restano aperti. I tempi di attesa, però, non vengono definiti: potrebbero esserci comunque dei ritardi sulle consegne. Il termine massimo per ricevere il controller personalizzato a casa è di 28 giorni.

Per ora, non ci sono altre informazioni a riguardo. L’unica cosa da fare è aspettare i prossimi giorni, se non addirittura settimane, e vedere se la situazione evolverà in meglio. La carenza dei chip e dei semiconduttori potrebbe aver influenzato la mancanza di approvvigionamento, tuttavia il portavoce, come citato sopra, non ha dato molte indicazioni a riguardo. La fortuna, però, è che sulle nuove Xbox è possibile utilizzare i vecchi controller della One: quelli possono essere trovati in rete con molta facilità.