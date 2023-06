Ubisoft Forward: tutti gli annunci, i trailer e le novità della diretta

Ubisoft ha tenuto il suo evento digitale Ubisoft Forward, in cui ha presentato le ultime novità sui suoi giochi in arrivo e alcuni titoli già disponibili. La diretta, durata circa un’ora, ha offerto una panoramica su diverse saghe e generi, dallo shooter al platform, passando per l’avventura e il party game. Vediamo insieme i principali annunci e i trailer mostrati durante l’Ubisoft Forward.

Rainbow Six Extraction: il nuovo capitolo della serie Rainbow Six è uno shooter cooperativo in cui bisogna affrontare una minaccia aliena chiamata Archean. Il gioco offre 18 operatori diversi, ognuno con le proprie abilità e armi, e 12 mappe ambientate in quattro regioni del mondo. Il gameplay si basa sulla cooperazione tra i giocatori, che devono completare obiettivi, salvare i compagni catturati e raccogliere risorse. Il gioco uscirà il 16 settembre 2021 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Rocksmith+: il sequel del popolare gioco musicale che insegna a suonare la chitarra e il basso si arricchisce di nuove funzionalità e modalità. Rocksmith+ permette di collegare il proprio strumento al PC, alla console o allo smartphone tramite un cavo o un microfono, e di accedere a un vasto catalogo di brani di vari generi e difficoltà. Il gioco offre anche una modalità interattiva che si adatta al livello del giocatore, una modalità creazione che consente di creare le proprie lezioni e una community online dove condividere le proprie esperienze. Rocksmith+ sarà disponibile come servizio in abbonamento a partire da quest’autunno per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Riders Republic: il gioco di sport estremi di Ubisoft ci porta in un mondo aperto dove poter praticare diverse discipline come mountain bike, sci, snowboard, wingsuit e rocket wingsuit. Il gioco offre una modalità carriera dove poter sfidare i campioni di ogni sport, una modalità multiplayer dove poter competere con altri giocatori in gare fino a 64 partecipanti e una modalità esplorazione dove poter scoprire i vari scenari ispirati a parchi nazionali americani. Il gioco uscirà il 2 settembre 2021 per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Stadia.

Just Dance 2022: il celebre party game di ballo torna con una nuova edizione che include 40 nuove canzoni tra cui Nails, Hair, Hips, Heels di Todrick Hall, che ha collaborato con Ubisoft per creare una versione esclusiva del brano per il gioco. Just Dance 2022 offrirà anche una modalità creazione dove poter registrare le proprie coreografie e condividerle con la community. Il gioco uscirà il 4 novembre 2021 per Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Stadia.

Assassin’s Creed Valhalla: il gioco di avventura ambientato nell’epoca vichinga riceverà due nuovi contenuti nel corso dell’anno. Il primo è The Siege of Paris, la seconda espansione della storia principale che porterà il protagonista Eivor a misurarsi contro i Franchi nella capitale francese. Il secondo è Discovery Tour: Viking Age, la modalità educativa che permetterà di esplorare la vita e la cultura dei vichinghi senza scontri né missioni. Inoltre, Ubisoft ha annunciato che continuerà a supportare il gioco anche nel 2022 con nuovi contenuti e aggiornamenti.

Far Cry 6: il nuovo episodio della saga di shooter in prima persona ci porta nell’isola caraibica di Yara, dove dovremo affrontare il despota Anton Castillo e il suo figlio Diego. Il gioco ci permetterà di scegliere tra un protagonista maschile o femminile, di personalizzare le nostre armi e veicoli e di reclutare animali come alleati. Il gioco includerà anche una modalità cooperativa per due giocatori e una modalità in cui potremo impersonare i cattivi dei precedenti capitoli della serie. Il gioco uscirà il 7 ottobre 2021 per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Stadia.

Mario + Rabbids Sparks of Hope: il sequel del crossover tra il mondo di Mario e quello dei Rabbids è un gioco di strategia a turni che ci porta in una nuova avventura spaziale. Il gioco introduce nuovi personaggi come Rabbid Rosalina e i Sparks, delle creature che combinano i poteri dei Rabbids e delle Superstelle. Il gioco offrirà anche un sistema di lotta più dinamico e fluido, con più libertà di movimento e azione. Il gioco uscirà nel 2022 per Nintendo Switch.

Avatar: Frontiers of Pandora: il gioco ispirato al film di James Cameron è uno shooter in prima persona che ci porta sul pianeta Pandora, dove potremo esplorare le sue meraviglie naturali e i suoi pericoli. Il gioco ci metterà nei panni di un Na’vi, un abitante nativo di Pandora, che dovrà difendere la sua casa dall’invasione umana. Il gioco impiegherà il motore grafico Snowdrop per creare un mondo ricco di dettagli e realismo. Il gioco uscirà nel 2022 per PC, PS5, Xbox Series X/S e Stadia.

Questi sono solo alcuni dei titoli presentati durante l’Ubisoft Forward, ma non gli unici. Ubisoft ha infatti mostrato anche altri giochi come Watch Dogs: Legion – Bloodline, una nuova espansione che vedrà il ritorno dei protagonisti dei primi due capitoli della serie; Werewolves Within, un film basato sul gioco omonimo di Ubisoft; e Brawlhalla, un picchiaduro a scorrimento che ospiterà i personaggi della serie animata Teenage Mutant Ninja Turtles.