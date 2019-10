Tilt Five: in arrivo il gioco da tavolo in realtà aumentata con personaggi olografici

Ormai da qualche tempo è in corso una moda che mira a smartizzare i vecchi e classici giochi da tavolo, in modo da renderli appetibili anche per la generazione dei millennials, cresciuti a suon di smartphone, social, e streaming: dopo 8Bit Box, e Square One, è la volta del Tilt Five tentare l’impresa in questione, con un board game basato sulla realtà aumentata che, rispetto a quella virtuale, non isola dall’ambiente reale al quale, anzi, aggiunge dei simpatici add-on 3D.

Tilt Five è formato da un paio di leggeri (85°) occhiali smart che, per funzionare, vanno connessi, via Bluetooth, con tablet, PC, o smartphone: a quel punto, puntati sulla tavola da gioco, impermeabile e immune alle impronte, di dimensioni diverse nella versione LE (più piccola) o XE (più grande, indicata per i game multiplayer), permettono di visualizzarvi (nitidamente, anche a 10 metri di distanza), all’interno di un campo visivo pari a 110°, delle animazioni che emergono dal tabellone, o dalle carte (es. un mago che lancia un incantesimo, facendo esplodere le creature emerse dal pacchetto avversario).

L’interazione col gioco, praticamente immediata (con latenza dell’ordine di 7 millisecondi), viene gestita tramite un controller da parete e due mini proiettori HD montati sugli occhiali: di questi, uno serve per rilevare i movimenti del capo, e l’altro per inquadrare gli avversari, le carte sulla piattaforma, ed i movimenti delle mani.

I giochi, stoppabili e riprendibili dal punto di sospensione, possono essere eseguiti anche su più tabelloni in contemporanea, nel caso di giocatori remoti: già preinstallati in numero sufficiente (ma potendo anche essere sviluppati in proprio via developer kit), i titoli videoludici inclusi sono single o multiplayer (in questo caso tornano in aiuto il microfono e gli speaker stereo innestati sugli occhialini) e supportano anche lo streaming su Twitch o YouTube (grazie alla connettività Wi-Fi del kit).

Ampiamente superato l’obiettivo di crowdfunding su Kickstarter, il gioco Tilt Five dovrebbe arrivare il commercio, ad un prezzo ancora ignoto, verso il Giugno 2020: nel frattempo, però, è ancora possibile accaparrarselo risparmiando, col modello LE listato a 300 dollari, e quello XE a 360. Per giocare in gruppo, però, conviene convergere sul pacchetto comprensivo, oltre che di un wall controller, anche e soprattutto di 3 occhialini smart AR, versando di conseguenza un ammontare di 880 dollari.