THEA500 Mini: ufficiale la retroconsolle compatta ispirata all’Amiga A500

Il mondo del retrogaming già da qualche anno gode di ottima salute, stante l’arrivo sul mercato di consolle come NES e SNES mini, di control stick come quello di NeoGeo, e di mini cabinati come quello di Capcom. Nelle scorse ore, a tali gioielli si è appena aggiunto un nuovo prodotto, in arrivo a inizio 2022 grazie alla distribuzione di Koch Media, rappresentato dalla compatta consolle THEA500 Mini, sviluppata dalla britannica Retro Games Ltd.

L’azienda inglese, nota anche per aver riportata in vita il Commodore, ha presentato la nuova retroconsolle compatta THEA500 Mini, ispirata al celebre computer Amiga 500 del 1987, dotato di speciali schede grafiche e audio, di un processore a 16-32 bit, e di una RAM pari a 512 Kb. Sotto la scocca del nuovo prodotto l’hardware previsto consente di emulare i chipset di prima (OCS) e seconda (ECS) generazione dell’originaria A500, ma anche quello (AGA, advanced graphics architecture) del modello A1200.

Lo storage della nuova retroconsolle THEA500 Mini, usabile anche con una tastiera esterna per sfruttare maggiori opzioni, ospita 25 giochi preinstallati molto popolari, tra cui The Chaos Engine, Another World, The Worms, Simon the Sorcerer, Kick Off 2, Battle Chess, ATR: All Terrain Racing, etc.

Altri giochi, come pure eventuali demo, potranno essere installati grazie alla presenza del software ad hoc WHDLoad, via porta USB che, tra le altre cose, permetterà di supportare anche una nuova funzionalità portata in dote all’emulazione dei vecchi giochi, ovvero la possibilità di salvarli e riprenderli quando si desidera, per non disperdere i progressi fatti in giochi che, già all’epoca, erano difficili da portare alla loro naturale conclusione.

Nel pacchetto della consolle THEA500 Mini, prezzato alla cifra di i 129,99 euro, saranno inclusi diversi accessori, tra cui un cavo HDMI, da 1.8 metri come quello di alimentazione (da USB-A a USB-C): in più, saranno compresi un mouse a due pulsanti, simile a quello originale, ed un controlpad di precisione a 8 pulsanti.