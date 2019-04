The Last of Us Part II potrebbe uscire per la fine del 2019 su PlayStation 4

Nel 2013, durante il “tramonto” della PlayStation 3, è uscito The Last of Us, il videogioco action-adventure del 2013, sviluppato da Naughty Dog e pubblicato da Sony Interactive Entertainment. Una chiusura in bellezza per la consolle old gen, che ha potuto godere di un titolo fantastico sotto tutti i punti di vista.

Grazie a questo enorme successo, e dopo aver vinto numerosi premi, il gioco è uscito anche rimasterizzato su PlayStation 4 nel 2014. Due anni dopo, esattamente il 3 dicembre 2016 è stato annunciato The Last of Us Part II, in cui vediamo Ellie, una delle protagoniste della serie, avere diciannove anni.

Per il momento, su “The Last of Us Part II” (il cui primo gameplay venne mostrato all’E3 2018), sappiamo ben poco. Neil Druckmann, sceneggiatore delle serie, ha dichiarato in una vecchia intervista: “Stiamo realizzando un gioco che si dedica al ciclo della violenza, vogliamo dire la nostra sulle azioni violente e sull’impatto che hanno sul personaggio che le commette e sulle persone che gli sono vicine. Il nostro approccio ci dice di ‘trattare la violenza nel modo più realistico possibile’. Vogliamo che il giocatore potesse rendersene conto e sentire repulsione per la violenza che lui stesso sta commettendo”. Il famoso compositore argentino, Gustavo Santaolalla, ritorna nel secondo capitolo per comporre le colonne sonore

L’interesse sulla serie, da parte dei videogiocatori, continua a restare alto, ma per il momento non si conosce la data di uscita. Il sito “tomshw.it” ha scoperto che “The Last of Us Part II” è stato messo nella categoria dei “Disponibile a breve” sulle pagine ufficiali di vari siti PlayStation in Europa.

Questo può non significare nulla, ma gli altri giochi disponibili in questa categoria, tra cui “Mortal Kombat 11“, “Days Gone“, “Rage 2“, e “Crash Team Racing Nitro-Fueled“, sono tutti in uscita nel 2019. Per questo motivo, i videogiocatori cominciano a sperare per la fine di quest’anno, magari nell’ultimo trimestre.