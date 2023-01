Redfall: mese d’uscita confermato da Jez Corden di Windows Central

Ascolta questo articolo

Redfall, l’attesissimo gioco di azione-avventura sviluppato da Amazon Game Studios, ha finalmente un mese di uscita confermato. Il gioco è stato annunciato per la prima volta nel 2018 e ha da allora catturato l’attenzione dei giocatori di tutto il mondo.

Jez Corden, editor principale di Windows Central, ha appena confermato su Twitter che Redfall uscirà nel Maggio 2023. L’annuncio è arrivato dopo una serie di voci che circolavano da mesi, ma non c’era ancora una data precisa. Ora che è stata confermata, i giocatori possono finalmente prepararsi per l’uscita di Redfall.

Redfall è un gioco di azione-avventura in terza persona ambientato in un mondo fantasy. Il gioco è ambientato in una terra magica chiamata Verran, dove i giocatori assumono il ruolo di un guerriero che deve sconfiggere una forza maligna che sta distruggendo il mondo. Il gioco include molte caratteristiche interessanti, come una mappa vasta e una serie di missioni da completare. I giocatori possono anche personalizzare il proprio personaggio, scegliendo tra vari aspetti come equipaggiamento, abilità, armi e armature.

Redfall offre anche una modalità cooperativa in cui i giocatori possono partecipare insieme in una varietà di missioni e imprese. I giocatori possono anche sfidarsi a vicenda in modalità PvP, tra cui il Torneo del Re.

Redfall è stato sviluppato da Amazon Game Studios, uno studio di sviluppo di videogiochi specializzato nello sviluppo di giochi di azione-avventura. Il team di sviluppo ha lavorato a stretto contatto con gli esperti di Microsoft, in modo che il gioco sia ottimizzato per Xbox Series X|S e PC Windows 10. Tutti i giocatori possono pre-ordinare il gioco attraverso il Microsoft Store, Steam, Xbox Store e altri negozi online. I pre-ordini includeranno una serie di bonus esclusivi per i giocatori, tra cui abiti e armi speciali.

Redfall è un gioco che tutti i giocatori di azione-avventura dovrebbero tenere d’occhio. Con una data d’uscita ormai confermata, i giocatori possono finalmente iniziare a prepararsi per l’avventura che li aspetta.