Quando arriveranno le console di prossima generazione? Microsoft svela la sua previsione

Le console di ultima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X | S, sono state lanciate sul mercato da poco più di tre anni, ma già si inizia a parlare delle loro successor, PS6 e la nuova Xbox.

A dare una possibile data di uscita delle console di prossima generazione è stata la stessa Microsoft, in un documento legale relativo alla sua causa contro la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti. La FTC è l’organo regolatore americano che ha presentato un’ingiunzione per bloccare l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, una delle operazioni più importanti e controverse nel mondo dei videogiochi. Activision Blizzard è infatti la casa produttrice di franchise di successo come Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft e Diablo, che potrebbero diventare esclusivi per le piattaforme Xbox e PC se la fusione andasse in porto. Tra le varie questioni sollevate dalla FTC e da Microsoft nel corso dell’udienza, una riguarda proprio il futuro delle console PlayStation e Xbox. Secondo Microsoft, il “periodo di inizio” della nuova generazione di console sarebbe fissato al 2028, che dunque potrebbe essere l’anno in cui vedremo PS6 e la prossima Xbox nei negozi.

Questa previsione si basa sull’ipotesi che Microsoft riesca a stipulare un accordo con Sony per garantire la pubblicazione dei giochi di Call of Duty sulle console PlayStation anche dopo l’acquisizione di Activision Blizzard. Questo accordo avrebbe una durata di 10 anni e andrebbe oltre la generazione attuale di console, coprendo anche le future PS6 e Xbox.

Tuttavia, questo accordo potrebbe essere messo a rischio dalla stessa FTC, che ha espresso preoccupazioni sul fatto che Microsoft possa avere accesso a informazioni riservate su hardware e piani PlayStation in possesso di Activision Blizzard. Inoltre, il presidente e CEO di PlayStation, Jim Ryan, ha dichiarato che non potrebbe condividere con Activision Blizzard i dettagli della sua nuova console per l’implementazione e l’ottimizzazione dei nuovi Call of Duty su PS6, se quest’ultima fosse legata a Microsoft.

Insomma, la situazione è complessa e incerta, e molto dipenderà dall’esito della causa tra Microsoft e FTC. Certo è che il 2028 sembra una data abbastanza lontana per il lancio delle console di prossima generazione, considerando che le precedenti generazioni hanno avuto una vita media di circa 7 anni.

Forse ci sarà spazio per una generazione intermedia, come quella rappresentata da PS4 Pro e Xbox One X, oppure le console attuali saranno aggiornate con nuove tecnologie e servizi per prolungare la loro vita utile. In ogni caso, i fan delle console PlayStation e Xbox dovranno pazientare ancora parecchio prima di vedere le novità che Sony e Microsoft hanno in serbo per il futuro dei videogiochi.