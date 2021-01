Plex Arcade: ufficiale il nuovo servizio per il (retro) gaming via streaming

Plex, il servizio nato come mediaplayer per i contenuti su PC/NAS o dispositivi collegati nella rete locale, ormai da qualche tempo offre, anche in Italia, diversi contenuti multimediali gratuiti, compresi vari canali free in live streaming: l’ultimo update appena annunciato, sostanziato nel servizio Plex Arcade, riguarda il gaming e pone di diritto la piattaforma nel novero dei competitor per il gaming streaming (anche in ottica retro), in alternativa a Googe Stadia, Apple Arcade, e Amazon Luna.

Plex Arcade, accessibile su host Windows e Mac, è un servizio in abbonamento (2.99 dollari / mese per chi ha il Plex Pass già attivo, o 4.99 dollari senza), con streaming eseguibile (con poca latenza) sugli schermi di Android TV, Apple TV, Fire TV, device mobili Android e iOS (anche iPadOS), e computer via browser a base Chromium.

Di base, come contenuti, Plex Arcade principia con l’offrire, in collaborazione con con il noto sviluppatore Atari, 27 giochi degli albori del settore, come 3D Tic-Tac-Toe, Missile Command, Basketbrawl, Motor Psycho, Centipede, Lunar Lander, Sky Raider, Ninja Golf. In futuro la piattaforma promette di espandere i contenuti del progetto, man mano che crescerà l’interesse degli utenti. Questi ultimi possono, intanto, sin da ora, mandare in streaming anche le ROM, cioè i giochi, di cui sono già in possesso, espandendo così la loro libreria su Plex Arcade.

Quest’ultimo, infatti, dispone degli emulatori (con altri in arrivo) per Nintendo (Gameboy/Color/Advance, N64, SNES, NES), Sega (Master System, 32x, Genesis, Game Gear), e ovviamente Atari (2600, 5200, 7800).

Da segnalare che, per un miglior gaming attraverso il servizio Plex Arcade, è possibile beneficiare anche del supporto garantito verso i controller fisici esterni, di tipo Bluetooth (inclusi i Sony Dualshock 4 o quelli per Xbox), e i gamepad, dopo averne rimappato i pulsanti grazie al client Parsec, che va installato sul dispositivo esecutore (con poco consumo di risorse, ma col beneficio supplementare, però, di poter aggiungere anche degli amici con cui giocare).