Playstation Plus: i nuovi titoli gratuiti

Come ogni mese per i possessori di PlayStation Plus e di PlayStation 4 è arrivato il momento di poter riscattare i due titoli gratuiti di questo mese.

I due giochi sono: Batman Arkham Knight e Darksiders 3. Due titoli molto validi che sicuramente regaleranno emozioni e saranno apprezzati dai giocatori, in quanto giochi principalmente orientati all’azione ma con una trama da non sottovalutare che aggiunge valore ai titoli.

Iniziamo da Batman Arkham Knight, terzo capitolo della trilogia sul cavaliere oscuro, che include Batman Arkham asylum e Arkham City: è stato particolarmente amato dai fan del supereroe e dai non fan, rendendolo uno dei migliori brand ispirati a supereroi o ad altri mondi di fantasia, come i libri o i fumetti.

Un gioco action in cui interpreteremo ovviamente Batman alle prese in l’eterna lotta contro i malvagi di Gotham: potremo esplorare la città e usare i numerosi gadget dell’uomo pipistrello, con un buon sistema di combattimento con delle sessioni stealth.

Sicuramente un’occasione per scoprire le vicende del cavaliere oscuro nel mondo dei videogame. Nonostante il gioco non sia recentissimo, essendo stato pubblicato nel 2015, è ancora molto godibile e giocato anche al giorno d’oggi.

Darksiders 3, discretamente recente in quanto lanciato a Novembre, prevede che saremo chiamati a vivere una nuova avventura negli Inferi, nei panni della sorella di Morte e Guerra, Furia, per vendicare l’onore dei Cavalieri dell’Apocalisse.

Un titolo interessante che cerca di unire i soulslike (giochi alla Dark Souls per intenderci) e la struttura classica dei Metroidvania, con delle aeree disponibili solo dopo aver sbloccato determinate abilità e un sistema di combattimento molto valido.

In conclusione, è un mese molto ricco per i possessori di PS4 e del relativo abbonamento, probabilmente uno dei migliori da quando si è passati a “solo” 2 giochi mensili, capace di introdurre ai giocatori brand interessanti e non troppo noti al giocatore medio.