Playstation Plus: i due giochi gratuiti per il mese di ottobre sono The Last of Us Remastered e MLB The Show 2019

Nella giornata di ieri Sony Interactive Entertainment, insieme a Naughty Dog, ha annunciato ulteriori dettagli sul secondo capitolo di The Last of Us, rivelando anche la data di uscita. Oltre a questo gioco, si è parlato anche di MediEvil, in uscita il 25 ottobre 2019, e del nuovo gioco firmato da Hideo Kojima intitolato “Death Stranding”.

Sony tra le tante cose ha annunciato anche i due giochi PS Plus di ottobre 2019, gratuiti per gli abbonati a PlayStation Plus che possono riscattarli senza spendere del denaro, escludendo ovviamente il prezzo dell’abbonamento. Per chi fosse interessato invece ai titoli usciti a settembre, c’è tempo fino al 30 di questo mese per aggiungerli nella loro libreria.

I due titoli annunciati da Sony

Il primo titolo annunciato è The Last of Us Remastered, comprensivo della propria espansione Left Behind: “The Last of Us si svolge 20 anni dopo che una pandemia ha radicalmente cambiato la civiltà, dove gli esseri umani infetti si scatenano e i sopravvissuti si uccidono a vicenda per cibo, armi, qualunque cosa riescano a mettere le mani. Joel, un violento sopravvissuto, viene assunto per contrabbandare una ragazza di 14 anni, Ellie, da una zona di quarantena militare oppressiva, ma quello che inizia come un piccolo lavoro si trasforma presto in un brutale viaggio attraverso gli Stati Uniti”.

L’espansione Left Behind invece si concentra sulla relazione di Ellie con Riley, la sua migliore amica e qualche volta mentore di un collegio militare in cui sono cresciute insieme. Entrambe sono protagoniste di una avventura che cambia radicalmente la loro vita.

Quello che ha creato un po’ di perplessità per gli utenti italiani è “MLB The Show 19“, gioco di baseball sviluppato dalla San Diego Studio e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, basato sulla licenza ufficiale della Major League Baseball, lega professionistica nordamericana considerata il campionato numero uno al mondo grazie ai numerosi talenti al suo interno.

Nelle ultime ore si è mormorato anche della possibilità che “MLB The Show 19” esca solamente negli store americani. Tuttavia, la notizia viene confermata anche dal blog ufficiale di Playstation Italia, e quindi pare assai difficile vedere un cambiamento all’ultimo momento.