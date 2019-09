The Last of Us Part II: ecco la data di uscita e le ultime novità

Il gioco più atteso in casa Sony è sicuramente il secondo capitolo di The Last Of Us. Il primo, uscito per la Playstation 3 e poi con una versione remastered per la Playstation 4, ha ottenuto il consenso dei videogiocatori e della critica, grazie alle numerose copie vendute ed alle recensioni con voti altisonanti.

Lo sviluppo di “The Last of Us Part II” è iniziato nel 2014, più o meno nello stesso periodo dell’uscita del primo capitolo su PS4. La sceneggiatura viene affidata sempre a Neil Druckmann, vicepresidente dell’azienda produttrice di videogiochi statunitense Naughty Dog e coadiuvato da Halley Gross, nota per aver scritto alcuni episodi della serie TV “Westworld“.

Le ultime novità su The Last of Us Part II

Dopo quasi un anno di notizie, in cui i fan hanno cercato di trovare degli indizi in alcuni trailer o foto, qualcosa si è smosso soprattutto grazie agli ultimi teaser o immagini pubblicate sui profili social degli sviluppatori. Tuttavia, durante lo “State of Play” del 24 settembre, Naughty Dog e Sony Interactive Entertainment hanno mostrato un altro trailer del videogioco.

In questo trailer possiamo vedere Ellie vivere in una città polverosa e praticamente abbandonata insieme alla sua amica, o fidanzata, Dina. Le novità aggiunte in questo secondo capitolo sembrano essere legate al modo di esplorare i vari luoghi, poiché ci sono molte parti del trailer in cui si vede Ellie seduta su un cavallo.

Oltre ad essere confermate le ambientazioni sulla neve, viene smentita anche la possibile morte di Joel. Tuttavia in questo capitolo possiamo vedere il protagonista di “The Last of Us” molto invecchiato e soprattutto stanco. Si tratta di un comportamento assai strano, poiché nella seconda parte Joel ha solamente 50 anni.

Nel finale del trailer viene svelata anche la data di uscita “2.21.20”. Il gioco è già prenotabile su Amazon, anche se sul sito di e-commerce si legge ancora l’uscita per il 31 dicembre 2020 al prezzo di 80 euro.