Netflix: in arrivo 3 nuovi videogame oltre ad Anime e Live Action per gamers

Dopo aver sfoderato la sua prima iniziativa per contrastare la condivisione delle password, al fine di incrementare utenti ed entrate, Netflix ha annunciato diverse iniziative, tra cui nuovi videogame e nuove produzioni, con cui far vedere anche come intende mettere a frutto le nuove entrate.

La prima novità, nello specifico, conferma (se ancora ve ne fosse bisogno, dopo l’acquisizione per 65 milioni di euro della software house NextGames) l’interesse della grande N per i videogiochi che, com’è noto, da qualche mese vengono offerti, in versione gratuita, senza pubblicità o acquisti in-app ai suoi abbonati. A quelli già inseriti nell’offerta, periodicamente rimpolpati da nuove aggiunte, saranno affiancati (nei primi due casi da Marzo, nel terzo “prossimamente”), tre nuovi titoli (come sempre scaricabili dagli store di iOS e Android, ma avviabili inserendo le credenziali Netflix).

Il primo videogame della nuova infornata è Shatter Remastered, un remake (acquistabile per una manciata di euro anche su Steam) di un titolo uscito nel 2009 per PlayStation 3. consistente in un brick breaker tridimensionale che unisce dinamiche alla Arkanoid e quelle da Space Invaders, traendo il meglio da entrambi. Il secondo titolo è This Is A True Story, un videogame realizzato con la ONG “Charity: Water” (che porta acqua potabile agli abitanti nei villaggi dei paesi in via di sviluppo), basato su storie vere, che vede una donna, in un paesaggio subsahariano disegnato a mano, dover (mediante scorrimento laterali e facili controlli) raccogliere indizi e risolvere rompicapi, passando per decine di capitoli, per portare l’acqua ai suoi familiari.

Il terzo videogame, una prima volta per Netflix, è il primo FPS per la piattaforma californiana: si tratta di Into The Dead 2: Unleashed, uno sparatutto ambientato in una casa e in un contesto da apocalisse zombie, in cui si dovrà tentare di sopravvivere annientando i non morti con esplosivi, armi corpo e corpo e altro.

Passando ai contenuti più classici, Netflix ha annunciato il futuro arrivo (forse entro il 2022 ma non è chiaro in quanti episodi) della serie animata basata sul picchiaduro Tekken: a quanto pare, secondo quanto emerge dal video di presentazione su YouTube, nell’anime sarà incluso il personaggio di Jin Kazama, di cui si racconterà le origini, ponendo l’arco narrativo della produzione nell’ottica d’essere vista come un’introduzione al mondo di Tekken. Anche l’ultima novità in quota produzione ruota attorno al mondo dei videogame visto che, dopo l’annuncio di 2 anni fa, si è ora saputo che è dal 14 Luglio 2022 che sbarcherà su Netflix la serie live action ispirata al videogame apocalittico Resident Evil: secondo quanto emerso, le vicende saranno ambientate 14 anni dopo un evento drammatico, nel 2036, e avranno per protagoniste le due figlie adottive (Billie e Jade Wesker) di uno degli antagonisti per eccellenza del franchise, Albert Wesker.