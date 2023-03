Netflix ha piani ambiziosi per il gaming: ecco le sue prossime mosse

A un anno e mezzo dall’arrivo dei videogame su Netflix, si contano 55 titoli videoludici sulla celebre piattaforma californiana (con invero poco successo tra gli abbonati): nel post col quale ha fatto il punto sull’argomento sul proprio blog, la piattaforma della grande N ha illustrato le tappe, recenti e prossime del suo viaggio nel mondo del gaming.

Innanzitutto ci sono 16 videogiochi in sviluppo dagli studios interni, e 70 in sviluppo con i partner: si tratta di 86 nuovi giochi che, tra giochi di ruolo, rompicapo, e molto altro, verranno rilasciati mensilmente: entro fine anno, nello specifico, dovrebbero arrivare altri 40 titoli, tra giochi di successo e indipendenti. Alcuni giochi saranno realizzati in collaborazione con gli studios in quanto emanazione di serie tv, film e programmi, com’è avvenuto nel caso di “Too Hot to Handle: Amare è un gioco“, versione ludica rilasciata con la 4a stagione del dating show “Too Hot to Handle”, e perennemente giocato a ogni episodio dello show, destinato a una nuova versione realizzata dalla gaming house Nanobit.

Disponibile da poco c’è una new entry, Highwater, ambientato in un mondo post catastrofe climatica in cui bisogna esplorare le isole tra le zone desertiche e quelle alluvionate per trovare altri superstiti, procurarsi cibo e tentare d’imbarcarsi sul razzo che, come da voci di corridoio, stanno organizzando i ricchi per scappare su Marte. Meno ansiogeno è Terra Nil, che arriva il 28 Marzo su device mobili: sostanzialmente è un gestionale in cui si parte da zero, cioè da una zona arida, da trasformare in un ambiente florido che, con i suoi paesaggi disegnati a mano e i suoni di soffotondo dei fiumi sinuosi, sarà anche un’esperienza meditativa.

Il 18 Aprile arriva un gioco che Netflix si auspica giocabile all’infinito, rappresentato da Mighty Quest: Rogue Palace. Si tratta di un roguelite ambientato nel già noto e caotico universo di The Mighty Quest for Epic Loot ma con una storia approfondita e un gameplay reso ancora più frenetico. Entro la fine dell’anno arriveranno maggiori dettagli su un gioco che, basato su un titolo Netflixiano di prossima uscita, sarà sviluppato da Super Evil Megacorp. Da Ustwo invece risultano sviluppati i celebri Monument Valley 1 e 2, in arrivo però nel 2024.