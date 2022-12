Netflix annuncia due nuovi videogame: ecco di quali si tratta

Ascolta questo articolo

Ormai dal Novembre del 2021 Netflix si è impegnata nel settore del gaming, come dimostrato dalla recente acquisizione di una gaming house, Spry Fox, e dall’apertura di un proprio studio di sviluppo, nel Sud della California. All’evento TechCrunch Disrupt, un paio di mesi fa, Mike VerduMike Verdu, vicepresidente dei videogame della piattaforma, rivelò anche l’impegno della stessa nel settore del cloud gaming. Per ora, però, rimane forte il focus sul mobile gaming.

In tal senso, la grande N ha confermato l’arrivo nel suo panel di videogiochi, per ora poco graditi (in quanto giocati da meno dell’1% della sua base di abbonati), di due nuovi titoli, che portano il totale a 48, in linea con le promesse di arrivare a una cinquantina di titoli entro fine anno: nello specifico, il primo nuovo videogame è il celebre Kentucky Route Zero, un punta e clicca d’atmosfera, nato nel 2011 in crowdfunding grazie a Cardboard Computer, e distribuito nel corso degli anni da Annapurna Interactive su PC, macOS, e consolle.

Il videogame, a giocatore singolo, prevede che si impersoni il camionista Conway che, accompagnato dal suo cane, dovrà eseguire una consegna per un negozio di antiquariato e finirà col percorrere un’autostrada sotterranea nel Kentucky, incontrando misteriosi personaggi lungo il suo cammino.

Lasciando da parte tale videogioco, premiato col British Academy Video Games Award per la miglior proprietà originale, il secondo titolo rilasciato è Twelve Minutes, realizzato da 24 Bit Games e ancora una volta distribuito da Annapurna Interactive: in questo caso si tratta di un gioco, con il doppiaggio di attori famosi (Willem Dafoe, Daisy Ridley, James McAvoy), in cui i personaggi, una coppia di marito e moglie, assieme a un poliziotto, devono prendere delle decisioni, per uscire dal un loop temporale in cui sono coinvolti.

Prendendo spunto dalla sua serie storica, nel primo trimestre 2023 arriverà poi il nuovo gioco Vikings: Valhalla: l’utente qui dovrà impersonare il capo di un clan di feroci vichinghi e guidarne l’espansione, a suon di insediamenti, in tutto il Continente. Sempre nel nuovo anno avviverà Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, un picchiaduro vecchia scuola, stile anni ’80, con nuove meccaniche di gioco, una modalità storia, e anche la possibilità di “giocare a calcio con Leonardo, Raffaello, Donatello, Michelangelo“.