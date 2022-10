Microsoft: svelato l’aspetto di Keystone, il dispositivo per eseguire i giochi Xbox

Ascolta questo articolo

Lo scorso anno, Microsoft ammise si essere al lavoro su un piccolo dispositivo per eseguire i giochi Xbox attraverso la piattaforma proprietaria Xbox Game Pass Ultimate: a inizio anno, si è saputo che il dispositivo era noto col nome in codice di Keystone, con alcune fonti a conoscenza dei piani di Microsoft che avevano confermato come Redmond fosse ancora al lavoro su questo progetto, sul conto del quale nelle scorse ore sono emerse delle novità.

Qualche ora fa, il responsabile di Xbox, Phil Spencer, in un tweet pubblicato sul suo profilo social ufficiale per celebrare il 25° anniversario della serie di videogame Fallout realizzati dagli studios di Bethesda, ha mostrato la “cantinetta” dedicata a Xbox che ha nel suo ufficio presso Microsoft (cui appartiene Xbox), commettendo un piccolo errore, visto che, in cima allo scaffale, era in mostra una piccola scatoletta bianca, una sorta di Xbox Series S rimpicciolita.

Ciò smentirebbe le prime ipotesi, secondo le quali il dispositivo per i giochi Xbox avrebbe dovuto essere una sorta di dongle in stile Fire stick TV da collegare in HDMI a schermi più grandi, come quelli di TV o monitor.

La foto, quindi, mostrerebbe dimensioni più grandi, forse per ospitare l’hardware necessario a eseguire giochi esigenti senza bisogno di supporti esterni, esattamente come avviene per le consolle: interpellata per un pronunciamento in merito, Microsoft, che tramite l’account ufficiale di Xbox per Twitter aveva già rimproverato scherzosamente Spencer sull’esibire vecchi prototipi sul suo scaffale, al portale CNET ha ammesso via mail che a inizio anno si è presa la “decisione di abbandonare l’attuale iterazione di Keystone per (ndr) concentrare i nostri sforzi su un nuovo approccio che ci consentirà di offrire Xbox Cloud Gaming a più giocatori in tutto il mondo in futuro“.

Secondo quanto emerso in passato, il dispositivo di Xbox dovrebbe avere un’interfaccia alleggerita per lanciare i giochi, e consentire anche l’accesso a noti servizi di streaming, come Netflix.