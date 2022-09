Microsoft annuncia la versione Core (essenziale) del controller pro Xbox Elite Series 2

Ascolta questo articolo

Come noto, di recente Sony ha presentato un controller top gamma (DualSense Edge) per la consolle PS5: nelle scorse ore Microsoft, praticamente in concomitanza con il recente evento Apple, ha presentato un analogo prodotto, rappresentato dal controller Xbox Elite Series 2 Core che, rispetto al modello del 2015 messo in campo per offrire una valida periferica per i gamers pro (es. di giochi come Gears of War o Halo), risulta più economico, al prezzo di qualche piccolo compromesso.

“Progettato per soddisfare le esigenze principali dei videogiocatori competitivi di oggi“, il nuovo controller Xbox Elite Series 2 Core, bianco al posto del precedente nero, annovera in basso ancora le impugnature ergonomiche, cioè gommate e arrotondate: non mancano le levette a tensione regolabile con il relativo tool per variarne la tensione e, in confezione, si trova anche il cavo USB Type-C finalizzato alla ricarica della mini-batteria interna. Quest’ultima, secondo Redmond, può assicurare sino a 40 ore di autonomia. Da notare che i blocchi da cui sono serrati i trigger risultano essere più corti.

Ricorrendo all’applicazione Accessori Xbox, il giocatore potrà eseguire la programmazione di ogni singolo pulsante del controller: sempre per la massima personalizzazione ed esemplificazione dell’esperienza di gioco, alla bisogna sarà possibile salvare tre profili, direttamente sul controller, col beneficio conseguente del poter passare dall’uno all’altro previa semplice pressione di un pulsante.

Il nuovo controller Xbox Elite Series 2 Core, dopo i pre-ordini già partiti da qualche ora nella giornata del 7 Settembre, sarà disponibile all’acquisto dal 21 Settembre (anche dai principali rivenditori fisici e online) al prezzo di 129,99 euro (presso lo store ufficiale microsoft.com/it-it/d/controller-wireless-elite-per-xbox-series-2-core-bianco/8v7m3k0bsh52?ocid=pr_xbox_new_controller_fy23q1).

Chi necessitasse degli altri accessori, come pure di tasti aggiuntivi e sostitutivi, potrà acquistare in un secondo momento il Component Pack a 59,99 euro (microsoft.com/it-it/d/Complete-Component-Pack/93t8nmcclss7/), ottenendo in cambio due levette classiche, una levetta a cupola e una alta, la custodia per il trasporto, la base per la ricarica, 4 paddle (“pagaie” simili alle punte delle mazze da golf: nel caso specifico due mini e due medi), un cavo USB Type-C e un D-Pad a croce. In concomitanza con tale iniziativa, Microsoft ha fatto sapere che l’Xbox Elite Series 2 originale sarà proposto a 179.99 euro (come a dire che, pagando tutto e subito il pacchetto primigenio, si va a risparmiare una decina di euro sul comprare quel che serve in due momenti distinti).