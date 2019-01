Meditations, la vetrina (per Windows e macOS) con 365 giochi indie gratuiti

Attualmente, sempre più giochi vengono distribuiti tramite il canale del digital delivery, tanto che – alle spalle di competitor affermati come Steam – si sono fatte avanti, dal mondo del gaming, ulteriori e competitive realtà, rappresentate dagli store di Razer ed Epic. A queste, si è appena aggiunto anche il singolare progetto “Meditations”.

Lo store Meditations è una sorta di “vetrina”, creata dal programmatore Rami Ismail, con all’interno 365 giochi gratuiti, uno per ogni giorno dell’anno, offerti dai vari sviluppatori aderenti al progetto: l’accesso allo store avviene tramite un launcher portable, disponibile per sistemi Windows (dal 7 in avanti) o macOS (dal 10.12 e successivi), che si occupa di sbloccare (in seguito ad un download) il gioco previsto per quel dato giorno dell’anno in corso.

Passato quel giorno, il gioco perso tornerà accessibile esattamente tra un anno e, nel riaccedere allo store tramite il launcher, si verrà portati a scaricare un altro gioco, e così via: ognuno dei titoli proposti presenta una didascalia testuale di accompagnamento, che può fungere da distrazione, ispirazione, o traccia per la meditazione, ma – a parte questo – sono del tutto privi di dialoghi, in modo da dribblare le barriere linguistiche, ed essere immediatamente accessibili a tutti.

In genere, si tratta di casual games indie, molto facili da svolgere, che richiedono tra i dieci ed i cinque minuti per essere risolti, come il mini-puzzle Tempres, che può essere portato a compimento in pressappoco 5 minuti: per i generi, diversi titoli sono di tipo intimistico, incentrati sulla felicità o l’amore, su momenti importanti come la perdita o la morte, ma non mancano canonici titoli ad enigmi, o platform.

Di corredo al gioco del giorno, la sezione “credits” (ringraziamenti) permetterà di conoscere il relativo sviluppatore, di visionarne i vari lavori realizzati e, volendo, anche di effettuare delle donazioni a beneficio del medesimo.